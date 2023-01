Ejecutivo reconocerá a quien quede al frente de la presidencia de la Corte: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El poder Ejecutivo reconocerá a quien quede al frente hoy de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de aclarar que sus opositores políticos quieren que sea electo “el más rico” de los ministros, indicó que hay que esperar a que decidan libremente.

Te puede interesar: Yasmín Esquivel no plagió tesis, concluye Fiscalía de la CDMX

Hay que esperar lo que decidan libremente los ministros y también institucionalmente, porque ni modo que vamos a declararle la guerra al poder Judicial, el que quede será reconocido, porque somos autónomos, independientes”, dijo.

NO SE PUEDE GOBERNAR MÉXICO SIN AUTORIDAD MORAL: AMLO

Luego de aclarar que sus opositores políticos quieren que sea electo “el más rico” de los ministros, indicó que hay que esperar a que decidan libremente. Fotografía: Presidencia.

El mandatario aclaró que no tiene “ninguna injerencia de ningún tipo” en la elección que se realizará hoy en la Suprema Corte.

“Si yo fuese como piensan mis adversarios quedaría quien el Presidente decidiera, no es así, no somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral”, indicó.

Te puede interesar: AMLO agradece a Fiscalía por reaprehensión de conductor que mató a vendedor de tamales

Y agregó: “Si yo quisiera que quedara un ministro o una ministra, como era antes, en lo oscurito le pido el favor que considere la posibilidad”.

López Obrador calificó como “toda una guerra de potentados” en contra de la ministra y candidata a la presidencia de la Corte, Jazmín Esquivel, debido a que sus adversarios consideraron que era la elegida del Presidente de la República.