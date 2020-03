AMLO: De ser necesario me hago la prueba del coronavirus; Salud lo ve innecesario

Ciudad de México (GH).-De ser necesario el Presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará la prueba del COVID-19.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina si, debido a que realiza giras por zonas donde habitan personas vulnerables, se haría una prueba.

Yo voy actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, los especialistas en esta materia, todo el protocolo se está aplicando, si hace falta en su momento, si así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba”, dijo.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que no existe fundamento científico para que López Obrador se realice la prueba y que es “descabellado que preventivamente tenemos que hacernos la prueba”.

El funcionario pidió no acosar al mandatario y respetarlo como persona, pues aunque tenga más de 60 años es una persona saludable que podría enfrentar con éxito una enfermedad como la del coronavirus.

Casi sería mejor que le diera coronavirus, porque se va a curar espontáneamente y quedará inmune”, dijo.

López Obrador pidió a sus adversarios políticos “no zopilotear, actuar con ética, con responsabilidad” en cuanto a la pandemia, pues recordó que ayer varios columnistas dieron por hecho de que ya había el primer muerto en México por la enfermedad.

“Este ambiente no ayuda. Yo sé que están molestos los que se sentían dueños de México por los cambios, ya no pueden robar, no pagaban impuestos. Están molestos los dueños de los medios no todos, porque recibían muchos dinero para la publicidad, muchos columnistas que también recibían dinero”, dijo.