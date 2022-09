AMLO: “Conservadores desconocen que ahora los nacos estamos de moda”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Daniel Tabe, papá de Mauricio Tabe, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, quien amagó con un cuchillo cebollero a un funcionario del Invea, hay mucha hipocresía, pues señaló que si lo hiciera otra persona, sería chusma, nacos, y "ellos se creen superiores en todo".

Tras ser cuestionado sobre el tema en su conferencia, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que en este caso "están enseñando el cobre" y desconocen que "los nacos estamos de moda".

"No nos metamos en eso, se trata aquí por que no deja de ser un asunto político y yo creo que por eso García Vilchis, lo plantea, porque siempre es el doble discurso: ‘¡Qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes’, si pero porque o sea, ese doble rasero, entonces ya no hablemos más es una concepción, y hay que respetar, es una forma de pensar, y actuar", señaló.

Señala hipocresía

"Lo que pasa es que hay mucho hipocresía, pero tampoco es nuevo, siempre he dicho la verdadera doctrina es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquiera otra persona, jijo, pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien, y que el resto es 'chusma', 'somos nacos', no saben de que los nacos estamos de moda, pero ellos se creen superiores pero en todo, y cuando se les descubre qué son realmente pues cuando enseñan el cobre que es lo que está pasando en todo este proceso".

#ConferenciaPresidente

El mensaje de AMLO para los que defienden a un hombre que intentó degoll*r a un trabajador…



“Los nacos estamos de moda”



c.c.p. @tabe_tabe4 @mauriciotabe pic.twitter.com/UEtTOqNTW8 — Al Momento 4T (@Almomento4T) September 28, 2022

Mauricio Tabe responde

Sobre el tema, Mauricio Tabe respondió a través de su cuenta de Twitter, arremetiendo contra el jefe del Ejecutivo Federal argumentando que “es incapaz de reconocer sus errores que hunden al País”.

Hoy López Obrador se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país”, escribió.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó del comienzo de las indagatorias de la posible agresión contra trabajadores del Gobierno de La CDMX.

De acuerdo con la denuncia presentada, el supuesto propietario de un establecimiento comercial, con giro de alimentos, amagó con un arma blanca a los empleados del Gobierno de la Ciudad de México, quienes colocaron sellos de suspensión de actividades en la entrada del negocio por posibles irregularidades.

Te puede interesar: VIDEO: Don Eraki, viralizan como Lord Cuchillo y Psicópata a papá de alcalde panista Mauricio Tabe tras agresión y amenazas a verificador.