Mañanera de AMLO: Azucena Uresti, reportera amenazada por el CJNG no está sola; López Obrador reprueba amenazas a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad y compromiso de proteger a la periodista Azucena Uresti, amenazada por el líder de un cártel del crimen organizado.

Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera”, dijo.

López Obrador afirmó que ya se estableció un mecanismo de protección, pues “no está sola”.

El mandatario reprobó la amenazas en contra de Uresti y de los periodistas en México.

AMLO reprueba amenazas a periodistas

“No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos; es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie”, indicó.

Y agregó: “y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad, ya no hay como era antes protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada; ya la autoridad no está al servicio de las mafia”.

El Presidente prometió que garantizará a “todos los periodistas” protección de parte de su gobierno.

“Nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, a quienes se dedican al no le oficio del periodismo, es nuestra responsabilidad y la asumimos”, dijo.