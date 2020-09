AMLO: Aparte ser presidente, tengo suerte de ver lo hermoso de México

ATLIXCO, Puebla.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho costumbre compartir un mensaje a la nación desde sus cuentas oficiales. Esta vez, lo hizo desde un campo de rosas en Atlixco, Puebla, donde está para supervisar los programas de reconstrucción en atención a afectados por los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017.

AMLO resaltó en la grabación que además de recibir un pago por ser presidente de México, es afortunado de poder ver "lo hermoso de México".

Además de que me pagan por ser presidente, me paga el pueblo, tengo estos extras, tengo esta suerte, esta fortuna. En mis giras me encuentro con estas bellezas".