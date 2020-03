"A ver cuándo nos toca a nosotros": Edil de Cintalapa, Chiapas, se burla de paro feminista

CHIAPAS.- El alcalde de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, José Francisco Nava Clemente, se burló del paro nacional ‘Un día sin nosotras’ convocado por colectivos feminista para el 9 de marzo.



El edil hizo comentarios despectivos por el día sin mujeres durante la ceremonia del homenaje a la bandera.



Nava Clemente expresó: “Yo creí y dije algunas sí van a ir a trabajar, pero creo que me equivoqué y si les damos dos días, los dos días se lo toman”.



Asimismo, hizo alusión que el personal femenino que no acudió a trabajar, seguramente estaba realizando actividades que no estaban en congruencia con la paralización de labores de las mujeres.



"Nuestras compañeras hoy están haciendo aseo en su casa yo creo, haciendo las labores domésticas, a ver cuándo nos toca a nosotros ¿no?, a nosotros los hombres".

Alcalde de Cintalapa, Chiapas, Francisco Nava, misógino, se burla de las mujeres que no fueron a trabajar. Verdadero estupido pic.twitter.com/paX8xmzKR7 — Fátima Monterrosa (@fmonterrosa) March 9, 2020

Los comentarios provocaron molestias entre distintos colectivos feministas, además de comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, el alcalde Francisco Nava Clemente, no ha emitido su pronunciamiento tras los comentarios que hizo.