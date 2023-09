A tunear el auto

Hay factores que debes tener en cuenta, como el hecho de evaluar tu presupuesto, buscar opciones de sistemas de audio compatibles con tu auto y, elegir el sistema que se acerque más a lo que realmente requieres.

Puede darse el caso de que después de un análisis, te des cuenta de que tu presupuesto se quedaría algo corto para lograr el sistema de audio ideal, ése que tienes en mente; sin embargo, es posible acercarte al sistema soñado.

Verifica lo que ya tiene tu carro

En un primer paso, debes hacer un inventario de lo que ya tienes en tu auto con relación al sistema de sonido. Ahí te darás cuenta del tamaño de la unidad principal y las características clave que deben conservarse.

Verifica también si existe una entrada auxiliar o un puerto USB y si hay controles en el volante que funcionen con la unidad principal.

Inspecciona la ubicación de los altavoces actuales, cuántos son y sus tamaños. Así podrás saber con cuánto espacio cuentas.

Mientras revisas lo anterior, busque posibles ubicaciones, incluido el baúl y debajo de los asientos para ver si hay altavoces adicionales, ‘subwoofers’ y demás.

Reflexiona por qué quieres un cambio

A veces, la insatisfacción con un sistema actual se puede solucionar fácilmente agregando uno o dos elementos económicos.

Otras listas de deseos requieren una unidad principal completa o casi completa y una revisión de los altavoces, por lo tanto, determinar qué nuevas características quieres tener te ayudará a encontrar soluciones específicas para explorar más a fondo.

Si la falta de Bluetooth es el problema principal, existen soluciones listas para usar que lo ejecutan a través del sistema estéreo del automóvil, como dispositivos fáciles de instalar de iSimple.

Más aparatitos

Cuando uses la función de mapa en tu teléfono para la navegación, pero no quieras que esté integrado en una unidad principal, puedes adquirir un navegador GPS independiente de Garmin.

Estos dispositivos ofrecen características que no se encuentran en la aplicación de mapas de un teléfono. Además, son más brillantes y ruidosos, lo que los hace más aptos para automóviles.

Si la unidad principal existente tiene una entrada de 3.5 milímetros o una unidad USB, pero no se puede acceder a ellos, agregar un cable de extensión permitirá la reproducción manual de archivos en unidades ‘flash’ y reproductores multimedia.

En cuanto a la radio satelital, muchas unidades del mercado de accesorios ya tienen parte de lo que se necesita. Todo lo que hay que hacer entonces es adquirir un sintonizador SiriusXM, una antena especial y un plan de suscripción, o tal vez prefieras un ‘kit’ de sintonizador independiente, como el Onyx Plus o el Onyx EZR.

¿Y para un mejor sonido?

Reparar el sonido es más que sólo conectar un cable o dos o un dispositivo independiente. Más altavoces, los de gama alta nuevos componentes requieren instalación.

Una mejor calidad de sonido puede significar elegir una unidad principal con un preamplificador con todas las funciones y muchas opciones de ecualización. También puede ser el agregar un amplificador, ecualizador o potenciador de graves.

Más graves en la cabina pueden requerir una unidad principal con salidas de ‘subwoofer’ ajustables. Por lo tanto, un ‘subwoofer’ adicional en la cabina podría ser una buena opción.

También es posible que se necesite un amplificador monobloque para hacer funcionar ese ‘subwoofer’. Los del maletero, definitivamente, requieren uno o más ‘subwoofers’ y amplificadores.

Recuerda que tunear tu sistema de sonido no significa solamente cambiar de bocinas, sino que es un proceso más amplio y con posibilidades infinitas. La elección es solamente tuya.

La ‘wishlist’

‘Bluetooth’ para contestar llamadas telefónicas y transmitir música.

Integración de ‘smartphone’ para acceder a aplicaciones desde la pantalla de la unidad principal.

Reproductor de CD, DVD, ambos o ninguno -porque ya no tienes discos-.

Navegación integrada.

Reproducir unidades USB y/o conectar reproductores multimedia.

Radio por satélite.

Radio de alta definición.

Capacidad de quitar la placa frontal para resistencia al robo.

Monitores adicionales para el reposacabezas o una unidad principal de montaje en el techo.

Suena fuerte

Más altavoces o más grandes, de mejor calidad.

Más respuesta de graves o ‘thump’ en la cabina.

Agregar uno o más ‘subwoofers’ en el maletero.

Más información:

Petra.com

Geniusaudio.com