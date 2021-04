A quince días de la vacunación de maestros podrán reiniciar las clases presenciales; “no hay nada que temer”, destaca AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no hay nada que temer” por la pandemia de Covid-19 frente al regreso a clases presenciales.

El mandatario insistió en que aunque una “tercera ola” de contagios no se descarta, “no vemos que pueda afectarnos en México porque hay una disminución de contagios considerable”.

Si observamos en la gráfica esperábamos un rebrote después de Semana Santa, porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, fallecidos, hospitalizados”, dijo.

López Obrador aseguró que su gobierno no ve ningún riesgo y lamentó la situación que viven países como Brasil e India.

En México, agregó, la vacunación ayudó con la protección de los adultos mayores y ahora los maestros.

“Por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer; sí podemos regresar a clases y es necesario porque no hay nada que sustituya a la escuela”, dijo.

El Presidente aclaró que tanto escuelas públicas como particulares podrán regresar a clases presenciales.

El plan del Gobierno federal es que después de la vacunación de los trabajadores de la educación en un estado, podrán reiniciarse clases en 15 días.