7 consejos para ahorrar en la cuesta de enero que te servirán todo el año

CDMX .- Tras el bullicio y los gastos asociados a la temporada navideña, nos enfrentamos a un período comúnmente conocido como la cuesta de enero, donde la recuperación financiera se convierte en una prioridad.

Este ciclo no es novedoso; cada año experimentamos la cuesta de enero, a veces con más facilidad y en otras ocasiones con mayores desafíos, pero de alguna manera siempre implica un esfuerzo financiero adicional. Aquí te compartimos algunos consejos para que enfrentes la cuesta de enero con menos dificultades.

7 puntos importantes

1.- Más vale prevenir: Recordemos que la mejor manera de superar la cuesta de enero con tranquilidad es organizando nuestras finanzas durante diciembre. Establecer un presupuesto, controlar gastos e ingresos, moderar excesos y, en lo posible, ahorrar para imprevistos futuros son prácticas clave.

2.- Considera tu situación económica: Es fundamental evaluar tu situación financiera para planificar y controlar tus finanzas. Conoce tus gastos reales, compara con tus ingresos y determina tu capacidad de compra y ahorro. Prioriza gastos según su importancia y aplaza aquellos no urgentes para cuando tu economía se estabilice.

3.- Elimina gastos que no ocupes: Examina detenidamente tus gastos para identificar aquellos prescindibles en enero. Suspender suscripciones no utilizadas, cuotas de gimnasio no aprovechadas o considerar medios de transporte más económicos son medidas que aliviarán tu presupuesto.

4.- Aprovecha las ofertas: Enfócate en elegir precios asequibles, aprovechar packs de ahorro y ofertas reales. La comparación de precios, aplicable a todas las áreas, desde compras diarias hasta reservas de viajes, contribuirá al ahorro familiar.

5.- Prioriza necesidades: Aprovecha las rebajas con moderación. Haz una lista de compras prioritarias, diferenciando entre necesidades y deseos postergables. Puedes posponer ciertos caprichos para cuando tu economía esté más sólida.

6.- Cuida el consumo eléctrico: Aunque algunos gastos fijos como luz, gas y electricidad son inevitables, puedes reducirlos con un consumo responsable. Utiliza bombillas de bajo consumo, apaga aparatos en stand by y adopta prácticas que minimicen el uso de energía.

7.- Ahorra siempre que puedas: Aunque no siempre lleguemos a enero con la situación financiera ideal, intenta ahorrar durante el año para afrontar períodos como la cuesta de enero. Prevé posibles imprevistos y mantén una mentalidad de ahorro constante.