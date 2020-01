54 casos nuevos de varicela se registran en Yucatán

YUCATÁN.- No obstante que no es considerado un padecimiento “grave”, los numerosos casos de varicela que se han presentado en las primeras tres semanas del año llamaron la atención del sector Salud, y por ello recomendaron a la población no confiarse ante ese mal.

El reporte del sector salud señala que en la tercera semana del año se registraron en Yucatán 54 casos nuevos de varicela, que junto a los 34 de las dos primeras semanas, suman un total de 88 en lo que va de este año 2020.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, hasta el 18 de enero (semana epidemiológica número 3), se tenía un registro de 52 hombres y 36 mujeres que se han contagiado de varicela.

El año pasado concluyó con 2 mil 229 casos, mil 192 en hombres y mil 37 en mujeres.

La varicela también puede afectar a los adultos que no recibieron la vacuna y a niños todavía no nacidos mediante sus madres embarazadas.

Sobre el tema, el médico pediatra Enrique Novelo Arceo precisó que tanto en adultos como en período fetal y neonatal, la varicela puede tener consecuencias graves.

El informante manifestó entre otras cosas que las complicaciones que pueden traer este padecimiento -aunque con menor frecuencia que otras- son miocarditis (inflamación del músculo cardiaco), encefalitis (inflamación del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo) y cerebelitis que origina ataxia (dificultad de coordinación de los

movimientos).

Otros especialistas señalan que los baños en el mar son muy recomendables, pero se debe tener presente que no son la solución a una infección, sino que solamente como un alivio.