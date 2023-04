26 de abril, Día Mundial contra el Ruido

A nivel internacional, desde 1996 se realiza una campaña para dar cuenta de los problemas de salud que puede ocasionar el ruido: desde una pérdida de audición momentánea a una permanente, este contaminante puede tener efectos nocivos en los humanos y animales.

Tal campaña se realiza año con año el último miércoles del mes de abril y fue instaurada, primeramente, por el Centro para la Audición y la Comunicación en Estados Unidos, extendiéndose rápidamente al resto del mundo.

El objetivo no se detiene en crear conciencia sobre las consecuencias negativas del ruido, sino que también promueve alternativas para reducir este problema de contaminación invisible a través de estrategias diversas, incluyendo acciones individuales.

Conociendo al enemigo

Para combatir el ruido es necesario conocerlo: este elemento se puede definir como un sonido que por su intensidad perjudica al órgano de la audición; el daño difiere de persona a persona, aunque existen algunas generalidades.

Llegar a una idea del daño que ocasiona el ruido es posible al tomar en cuenta la medida por la cual se conoce su intensidad, los decibelios (dB); la exposición constante a sonidos arriba de 80 puede ocasionar problemas.

¿Cómo tener una referencia de la intensidad de los decibelios? Mientras que los susurros miden alrededor de 30, el motor de una cortadora de césped varía entre 80 a 89 y los disparos de armas de fuego tienen 140.

Otros ruidos que tienen más de 80 y que en consecuencia, llegan a ser dañinos para la salud son producidos por el tránsito, los aires acondicionados, las motosierras, las carreras automovilísticas y el escuchar de cerca una sirena.

Algunas de las claves para detectar sonidos de alta intensidad son el sentir dolor o zumbidos en los oídos; no es posible mantener una conversación, porque el ruido la cubre y otros sonidos se escuchan disminuidos o menos intensos.

Efectos nocivos

Una de las consecuencias de la contaminación acústica es la pérdida de la audición, la cual puede llegar a ser temporal o permanente dependiendo de la sensibilidad de cada persona, de la intensidad del ruido y del tiempo de exposición.

Sin embargo, estudios han demostrado que las consecuencias negativas de este problema van más allá de la momentánea pérdida auditiva y la sordera, pudiendo llegar a inducir otros problemas fisiológicos.

Algunas alteraciones que puede ocasionar la contaminación acústica desembocan en la presión arterial, en los cambios en el sueño, en el proceso digestivo e incluso afectar el crecimiento del feto, y si bien en ocasiones pudiera no representar un problema en cualquiera de los campos anteriormente expuestos, sí puede contribuir a algún malestar psicológico manifestado mediante signos de irritabilidad.

Medidas de prevención

Debido a la escasa divulgación de los problemas de salud que puede provocar la contaminación auditiva, algunas de sus consecuencias no han sido visibilizadas, es así que los afectados no siempre conocen ni el origen ni las soluciones de sus malestares.

A pesar de la hasta ahora inevitable exposición a los innumerables ruidos de la vida moderna, es posible implementar algunas medidas de prevención contra posibles daños a nuestra salud ocasionados por la exposición a sonidos de más de 80 decibelios.

El mecanismo de defensa más sencillo probablemente sea la utilización de tapones para los oídos u orejeras que cancelen el ruido en ambientes que se sabe son problemáticos: los estadios de futbol, los aeropuertos, las calles con mucho tráfico y las fábricas.

Si no cuenta con tapones u orejeras a la mano, lo más recomendable es mantener una distancia que permita que el sonido no llegue con toda su intensidad hacia donde te encuentres.

En caso de haber estado expuesto al ruido sin protección alguna, lo mejor es tomar descansos que permitan relajar el órgano auditivo; como puede observarse, a pesar de haber estado en un entorno ruidoso sigue siendo factible protegerse

Datos de impacto

Tan sólo en Estados Unidos alrededor de 40 millones de personas poseen algún tipo de pérdida auditiva ocasionada, precisamente, por haber estado expuestas ante un sonido de una intensidad considerada peligrosa.

Además, uno de cada cuatro estadounidenses que afirmaron encontrarse con un excelente o buen estado de salud auditiva en realidad habían sufrido algún tipo de pérdida en la audición, como resultado del contacto con altos niveles de ruido.

Es de resaltar que más de la mitad de los adultos que reportaron daños en el oído no realizaban algún trabajo ruidoso, por lo que se implica la necesidad de protegerse sin importar si se labora en algún lugar de riesgo.

La pérdida de la audición constituye un problema crónico tan actual que ocupa el tercer puesto en las enfermedades crónicas más frecuentes en la Unión Americana, por lo que es más común reportar pérdida auditiva que diabetes o cáncer.



Qué hacer

En 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó seis recomendaciones para que en lugares y eventos de entretenimiento se lleve a cabo una “escucha segura” que no ponga en riesgo la salud auditiva del público:

La medida del nivel sonoro debe de ser de 100 decibelios.

Registrar los niveles sonoros con equipos que logren calibrarlos.

Optimizar tanto la acústica como los sistemas de sonido para garantizar la calidad y seguridad de una escucha segura.

Otorgar al público protección auditiva individual con instructivos de uso.

Disponer de zonas silenciosas en estos eventos con el objetivo de permitir un descanso a los oídos y, así, disminuir el riesgo de daños.

Formar a trabajadores con información sobre la contaminación auditiva.

