Detienen en Mérida a ciudadano estadounidense buscado en Florida por fraude y robo de identidad que tiene cuatro órdenes de arresto vigentes

Richard Panas fue detenido en Mérida; enfrenta cuatro órdenes de arresto en Florida por fraude y robo de identidad. Foto: Gabinete de Seguridad

El hombre de 68 años fue detenido por autoridades mexicanas debido a irregularidades en su estancia en el país y trasladado al Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente.

Autoridades mexicanas detuvieron en Mérida, Yucatán, a Richard Panas, de 68 años, un ciudadano estadounidense considerado objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos y que cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en Florida por presunto fraude y robo de identidad.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), como parte de un trabajo coordinado de investigación e intercambio de información.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades relacionan a Panas con una célula delictiva dedicada al fraude y al robo de identidad. Sin embargo, no se detallaron los métodos utilizados en esos delitos ni el número de posibles víctimas.

¿Cómo fue detenido Richard Panas en Mérida?

La localización del hombre fue resultado de trabajos de investigación y del intercambio previo de información entre las instituciones participantes.

Con esos datos, elementos de la Marina, la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR, desplegaron recorridos de vigilancia y cercos de seguridad en el municipio de Mérida.

Durante el operativo, los agentes ubicaron al hombre y verificaron su identidad para confirmar sus datos ante las autoridades.

¿Por qué fue detenido el ciudadano estadounidense?

Según el informe oficial, durante la revisión las autoridades detectaron que Richard Panas no pudo acreditar su estancia regular en México. Esta irregularidad migratoria fue el motivo inmediato de su detención.

Tras el arresto, los agentes le informaron sus derechos y lo trasladaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde continuaría el procedimiento correspondiente.

El reporte no precisó cuánto tiempo permanecerá bajo revisión migratoria ni cuáles serán las siguientes medidas administrativas o legales.

En Yucatán, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el @INAMI_mx, detuvieron en Mérida a Richard “N”, de nacionalidad estadounidense, considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados… pic.twitter.com/qZ9Q6iYYqH — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 28, 2026

Las cuatro órdenes de arresto que enfrenta en Florida

Las autoridades señalaron que Panas cuenta con cuatro mandamientos judiciales vigentes en Florida, Estados Unidos, relacionados con delitos de fraude y robo de identidad.

Por estos señalamientos, el gobierno estadounidense lo considera un objetivo prioritario. No obstante, el comunicado no especificó los casos particulares a los que corresponden las órdenes ni ofreció detalles sobre las acusaciones.

Coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad indicaron que mantendrán la coordinación y el intercambio de información con autoridades de otros países para localizar a personas requeridas en el extranjero.

De acuerdo con el comunicado, estos operativos se realizan con apego a la ley y respeto a la soberanía nacional.

El caso de Richard Panas se suma a las acciones conjuntas de las autoridades mexicanas para localizar a personas buscadas en otros países. Por ahora, el reporte oficial no confirmó si se iniciará un proceso de extradición ni detalló los pasos que seguirán después de su traslado al INM.