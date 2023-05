Qué significan las luces del router WiFi y cómo pueden ayudarte a identificar problemas

Las luces que tiene tu router WiFi no solo sirven para indicar que el dispositivo está encendido, sino que también pueden ayudarte a identificar problemas de conexión o de funcionamiento. En este artículo te explicamos qué significan las luces del router WiFi y cómo puedes usarlas para solucionar algunos inconvenientes.

¿Quieres saber qué significan las luces de tu router WiFi?

Las luces del router WiFi pueden variar según el modelo y la marca, pero en general suelen tener los siguientes colores y funciones:

- Luz verde: indica que el router está encendido y que tiene conexión a Internet. Si la luz está fija, significa que todo funciona correctamente. Si la luz parpadea, significa que el router está enviando o recibiendo datos.

- Luz roja: indica que hay un problema con la conexión a Internet o con el propio router. Si la luz está fija, significa que el router no tiene conexión a Internet o que está averiado. Si la luz parpadea, significa que el router está intentando establecer una conexión o que está actualizando su firmware.

- Luz azul: indica que el router tiene activada la función de WiFi o de WPS (WiFi Protected Setup). Si la luz está fija, significa que el router está emitiendo una señal WiFi o que está conectado a un dispositivo mediante WPS. Si la luz parpadea, significa que el router está buscando una señal WiFi o que está esperando una conexión WPS.

- Luz amarilla: indica que el router tiene activada la función de LAN (Local Area Network) o de Ethernet. Si la luz está fija, significa que el router está conectado a un dispositivo mediante un cable LAN o Ethernet. Si la luz parpadea, significa que el router está enviando o recibiendo datos por ese cable.

Estas luces pueden ayudarte a identificar problemas como los siguientes:

- Si la luz verde está apagada o roja, significa que no hay conexión a Internet. En este caso, puedes revisar si el cable de alimentación del router está bien conectado, si el cable de teléfono o de fibra óptica está bien insertado en el puerto correspondiente del router y de la toma de pared, y si hay algún corte de servicio por parte de tu proveedor de Internet.

- Si la luz azul está apagada, significa que no hay señal WiFi. En este caso, puedes comprobar si el botón de WiFi del router está activado, si el router está bien ubicado y alejado de posibles interferencias como paredes gruesas o electrodomésticos, y si la configuración del WiFi del router es correcta (nombre de red, contraseña, canal, etc.).

- Si la luz amarilla está apagada, significa que no hay conexión LAN o Ethernet. En este caso, puedes verificar si el cable LAN o Ethernet está bien conectado al puerto correspondiente del router y del dispositivo al que quieres conectarlo, y si la configuración de red del dispositivo es correcta (dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, etc.).

Esperamos que este artículo te haya sido útil para entender qué significan las luces del router WiFi y cómo pueden ayudarte a identificar problemas. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta sobre tu router o tu conexión a Internet, puedes contactar con el servicio técnico de tu proveedor de Internet o con el fabricante del router.