ONG pide protección para menores migrantes que llegan a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que diputados federales visitaron esta semana la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, la organización internacional Save The Children pidió a las autoridades proteger a los menores que llegan a México en busca de una mejor calidad de vida.



La organización no gubernamental lamentó que por el momento las legislaciones migratorias no están homologadas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, lo cual provoca que se vulneren los derechos de los jóvenes extranjeros al no gozar de espacios adecuados para su estancia.



Save The Children consideró que la armonización de leyes permitiría que las niñas, niños y adolescentes pasen por un proceso adecuado, sensible y amigable mientras esperan la resolución de su situación legal.



Tener un marco jurídico armonizado va a contribuir para que la niñez y la adolescencia migrante sea atendida de manera adecuada en apego a sus derechos humanos. Además, brindará mejores oportunidades para fortalecer aquellas instancias gubernamentales como los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) o las procuradurías de protección", expresó Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de la organización, a través de un comunicado.



Afirmó que de esta manera se podrían inhibir las detenciones de jóvenes extranjeros; se garantizaría la unidad familiar en las estaciones migratorias; habría acceso a la justicia y al debido proceso para los menores, y facilitaría el otorgamiento de visas por razones humanitarias a este sector de la población.



La defensora de los derechos de la infancia también llamó la atención de los diputados que visitaron la estación Siglo XXI: "Las y los legisladores ya atestiguaron las condiciones en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes migrantes, no pueden ser indiferentes ante la grave crisis que estamos viviendo".



Según Save The Children, en 2019 hubo 51 mil 999 detenciones de menores de edad "y la cifra va en ascenso".



Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (Comar) informó que en enero de este año se registró la llegada de mil 125 niños, niñas y adolescentes al país en busca de refugio; de esa cantidad, 67 menores llegaron sin acompañamiento de ningún adulto.



"Hoy, las y los legisladores tienen la oportunidad de proteger a la niñez migrante en un contexto en donde su ingreso al país se ha duplicado, pasando de 18 mil 66 eventos de detenciones de menores de edad en 2018 a 51 mil 999 eventos en 2019", agregó Nancy Ramírez.