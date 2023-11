Diputadas de PAN y Morena cantan en tribuna de San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana, la tribuna de la Cámara de Diputados sirvió como escenario para que diputadas del PAN y de Morena se aventaran un palomazo, en medio de la discusión del presupuesto 2024 y la crisis humanitaria en Palestina.

María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada de Morena, subió a tribuna de San Lázaro para “levantar la voz” por todas las víctimas del terrorismo, ante el conflicto israelí-palestino.

Con flores blancas y mensajes como “Palestina merece paz y libertad”, la diputada Chavira se pronunció en contra del terrorismo, “pero también estamos en contra del genocidio y eso es lo que está perpetrando el gobierno de Israel”.

Pidió un cese inmediato al fuego y expresó además su solidaridad con las víctimas de Israel, Gaza y Cisjordania.

Y por eso cuando escuchamos en tribuna a quienes también, en nuestro tiempo, cuando había un presidente espurio que también declaró la guerra al narco, también fue un genocida y también lo denunciamos porque nosotros estamos en contra de aquellos que atropellan y usan el estado de la fuerza para aplastar los más débiles”, dijo en referencia al expresidente Felipe Calderón.

 

“Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla, después de que una garra me arañó hasta la suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”, cantó la legisladora de Morena entre aplausos.

Diputada del PAN también canta en San Lázaro

Al presentar reservas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, la diputada panista Nora Elva Oranday Aguirre usó la tribuna este jueves también para cantar.

 

“¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido!

Inmensa nostalgia invade mi pensamiento

Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento

Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento”, cantó Oranday Aguirre entre aplausos y manos alzadas de sus compañeros de bancada.

Justificó que el cantó fue por el “sentimiento” que tienen los mexicanos en el extranjero por el presupuesto “que nuevamente nos deja en el olvido”.