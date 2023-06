Consejos para moteros

Cometí varios errores, compré la primera moto que se atravesó en mi camino, no razoné la compra, no pedí consejo a nadie, no insistí en prueba de manejo, no llevé un mecánico de mi confianza para revisarla.

Hasta ya cerrado el trato y en posesión de mi nuevo caballo de acero, fui descubriendo el oscuro pasado de aquella inolvidable primera moto.

Resultó que había sufrido un fuerte accidente y no quedó bien reparada, para no hacer el cuento largo, jamás pude disfrutar mi tan deseada adquisición, se la pasó en talleres, le metí dinero bueno al malo y nunca quedó bien, la acabé vendiendo al poco tiempo perdiendo mucho dinero y sintiendo mucha frustración.

No hay mal que por bien no venga y aquella motocicleta me sirvió para aprender de mis errores.

Mi siguiente motocicleta resultó una verdadera joya con la cual recorrí miles de kilómetros tanto en ciudad como en paseos cortos en carretera, estoy hablando de mi entrañable Kawasaki KZ 550 1982.

Si vas a comprar tu primera moto y solo pudiera darte dos consejos te diría que pienses muy bien que uso le darás y te asesores de un experto.