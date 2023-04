27 de abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC

Con el fin de que cada vez más las niñas y las mujeres jóvenes prosperen en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), cada año el cuarto jueves del mes de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), que este año será el próximo día 27.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ésta es una fecha en que se plantea hacer conciencia de que ellas deben adquirir habilidades para convertirse tanto en usuarias de las TIC como en creadoras en el mundo digital, por eso, en consulta con jóvenes se identificó "Habilidades digitales para la vida" como tema para las niñas en las TIC 2023.

Una brecha por cerrar

En México, durante los últimos años se han llevado a cabo actividades acordes a esta fecha para alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo creciente de las tecnologías de información y comunicación.

Se busca empoderarlas para ello y de este modo, permitir que tanto las niñas como las empresas tecnológicas aprovechen las ventajas de una mayor participación femenina en el sector de las TIC; aún así, la brecha para la verdadera equidad de género en este tema sigue siendo extensa.

“La igualdad de género en las TIC no se trata únicamente de que el empleo en el sector permita a las mujeres salir de la pobreza, sino también de que un sector más equilibrado ofrece trayectorias profesionales de nivel medio y alto satisfactorias y permite a las mujeres con más talento ascender”, asegura en su página web la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y es que de acuerdo a datos de la misma comisión, casi la mitad de quienes estudian en nivel universitario son mujeres, sin embargo, tan sólo 15% de ellas se encuentran estudiando una carrera de ingeniería; además, las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos que los hombres.

Importante impulso

En ese sentido, académicos coinciden en que es de es importante impulsar la equidad de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

“Me parece excelente que cada vez más, las niñas se planteen para su futuro incursionar en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En todas las áreas, es necesario que las mujeres estén presentes; esto permite que la investigación que se realice esté balanceada, que incluya el punto de vista de ambos géneros”, explicó Federico Cirett Galán, doctor y maestro en Ciencias Computacionales por la Universidad de Arizona.

El también profesor investigador de la Universidad de Sonora añadió que los equipos de investigación y desarrollo siempre deben incluir mujeres, pues además de dar soluciones diferentes a “las de siempre” garantizan que el punto de vista femenino sea considerado.

Por su parte Anna Ivette Rodríguez Navarro, académica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Unison, comentó que en México tres de cada diez mujeres eligen una carrera relacionada con las áreas STEM.

“Cuando revisamos los datos sobre aquellas profesiones con salarios más altos en nuestro país, vemos que las ingenierías y aquellas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación son las mejores pagadas.

“Estos datos nos muestran cómo las mujeres, como grupo, se encuentran en círculos de desigualdades constantes, así que la idea de que las niñas cada día más estén pensando en incursionar en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas nos habla de mejores condiciones laborales y de vida para ellas, de rompimientos de techos de cristal y nos pone sobre la mesa que las niñas pueden ser lo que quieran ser”, aseguró.

Así, resulta relevante propiciar entornos más inclusivos para el desarrollo de las niñas y jóvenes en las TIC, no solamente un día al año; sin embargo, el que haya ya una fecha internacional y varias instancias unidas trabajando siempre con el mismo objetivo, ciertamente, abona a ello.

Experiencias increíbles

Para Mayra Esperanza Munguía Palma, estudiante de la Maestría en Internet de las Cosas en la Universidad de Sonora, la incursión de las mujeres en la tecnología es muy interesante.

“En los años 50 o 60, la programación se consideraba un trabajo de mujeres. De hecho, el primer lenguaje de programación lo inventó una mujer, y el código de ‘software’ que envió al hombre a la luna igualmente lo hizo una mujer; es más reciente el cómo se fue rezagando a más un trabajo para hombres.

“La cuestión es que en los últimos años he visto que se han hecho muchos programas e iniciativas para acercar más a las niñas a esta profesión; cada año veo más mujeres en TIC haciendo cosas increíbles”, afirmó la también desarrolladora de ‘software’.

Igualmente recordó que desde pequeña, por influencia de su hermano mayor, siempre manifestó un gusto especial por las computadoras, arreglarlas y saber cómo funcionaban.

“reo que yo personalmente nunca me imaginé dedicándome a algo que no fuera relacionado con computación”, apuntó, “y me fue muy bien”.

Por otro lado Abril Ghiano, joven argentina enfocada en el diseño industrial y que estudia Ingeniería Industrial en la Unison, expresó que su vocación surgió a medida que fue avanzando en la carrera.

“En un principio me inscribí sin estar del todo segura de si iba a gustarme el diseño industrial, pero sabía que me interesaba lo relacionado al diseño automotriz; entonces decidí seguir por ese lado y hasta el día de hoy me siguen sorprendiendo las diferentes áreas en las que uno se puede dedicar como profesional”, enfatizó.

Por suparte, Abril aconsejó a las niñas que si sienten que es una carrera que les llama la atención, no lo duden y se inscriban; que no tengan miedo a desarrollarse en un ambiente donde hay mayor porcentaje de hombres: lo importante no es finalizar la carrera lo más rápido posible, sino obtener experiencias en el proceso.



Cifras de impacto

De acuerdo con datos del Inegi en 2021, de la población en México que hizo uso de las TIC, cerca de 50 millones corresponde a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad.

En 2019, la “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares” (Endutih) registró que de los 80.6 millones de la población usuaria de internet de seis años o más, 51.6% son mujeres.

Las mujeres ocupan apenas el 22% de los puestos en inteligencia artificial.