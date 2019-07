Sale de Hacienda por no manejar ‘línea’ de AMLO: Canacintra Tij

La renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se dio debido a que no manejó la misma línea que Andrés Manuel López Obrador, comentó el Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tijuana.

Francisco Rubio Rangel mencionó que la renuncia de Carlos Urzúa es algo que se debe digerir sobre todo porque es temprana y representa uno de los cargos más importantes en el País.

Ojalá que el nuevo Secretario (Arturo Herrera Gutiérrez) pueda tener una mejor comunicación con el Presidente de la República y que siga la misma línea, señaló.

“Muchas veces esto se debe a la falta de comunicación, porque se dice una cosa y otro entiende otra, el cambio de un secretario es algo que no nos gustaría ver”, indicó.

Al final remarcó la importancia de que los funcionarios coincidan con el Presidente en qué es lo mejor para México y que no se presenten más discrepancias, a fin de brindar certidumbre a la industria.

SIN CERTIDUMBRE

La renuncia de funcionarios a nivel federal trae incertidumbre a nivel nacional e internacional, pruebade esto es que tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió una caída.

El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez dijo que el país continúa sin tener una certidumbre financiera.

“Están entrando gente en específico en hacienda que no tienen la menor idea de lo que es la función pública, entonces es lamentable que no sea el primero, ya van cuando menos 10 personas que renuncian de que no hay un equipo integral de trabajo”, declaró.

Señaló que de nada sirve tener a gente capacitada al frente de las secretarias si el equipo que lo acompaña no esta capacitado. Consideró que Arturo Herrera, quien fue nombrado su sucesor por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se veía muy emocionado durante el anuncio.

“Esos cambios express ¿en base a qué? ¿A quién consulta? o ¿de quien se asesora? Reiteramos, de ninguna manera dudamos del equipo del presidente de la república, pero ¿le