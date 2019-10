Alarma número de choques en SLRC

El uso del celular, el no hacer alto, el exceso de velocidad y la falta de precaución, siguen ocasionando accidentes de tránsito que hasta el momento solo han dejado daños materiales en San Luis Río Colorado, Sonora.

La Policía Municipal informó que otros factores en accidentes son dar vuelta en U en lugares no permitidos, no usar direccionales, falta de luces posteriores, rebasar por la derecha y no guardar distancia entre vehículos.

El jefe del Departamento de Tránsito, Jesús Ricardo Morales Tur, señaló que en apenas unas horas se registraron ocho accidentes de tráfico, por lo que hizo un llamado a los conductores a evitar este tipo de percances.

Esto es alarmante, ocho choques en unas cuantas horas, qué le pasa a la gente, qué piensa", comentó el jefe policial en un posicionamiento en el que advirtió que van a endurecer las sanciones de tránsito para poder reducir las estadísticas.

Agregó que los conductores le tienen miedo a las infracciones en dólares en Estados Unidos y por ello conducen de manera correcta, pero aseguró que también las que son en pesos son caras en México.

Por la mañana de este viernes, agentes de Tránsito entregaron folletos y orientaron a automovilistas sobre medidas de precaución para evitar accidentes de tránsito, como el uso de cinturón de seguridad, sillas para bebés y el uso de cascos para motociclistas.