Van 337 denuncias a Policías en Sindicatura

En el presente año se han hecho más de 300 denuncias en contra de servidores públicos de la policía municipal por parte de ciudadanos y supervisores de la sindicatura. Siendo el departamento de la dirección de policía municipal la dependencia de servidores públicos que más quejas presenta con 337.

Dentro de los motivos de las denuncias van desde no cumplir sus funciones con diligencia, no velar por la integridad física de los detenidos, pero el motivo que más destaca es el de no reportar a la central de radio la detención de un vehículo los cuales han sido suspendidos de sus servicios.

Estas denuncias son presentadas ante la sindicatura municipal de Mexicali donde una vez que se validan los elementos de evidencia se inicia con un proceso cuya duración varía dependiendo la gravedad del asunto variando desde tres años hasta los siete años.

La mayoría de estas denuncias fueron expuestas en las instalaciones de la sindicatura, donde ciudadanos pueden acudir a presentar su queja y una vez comprobada la veracidad de esta se llevan a cabo una serie de investigaciones seguido de una resolución.

Por su parte el director de responsabilidad administrativa de la sindicatura municipal Raúl Urieta Gallegos alentó a la ciudadanía a que en caso de tener alguna queja presentarse a las oficinas de sindicatura o llamar al 072.