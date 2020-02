Solicitan apoyo para localizar a Wendy Viridiana Sandoval Roque

MEXICALI,B.C.- Se solicita la colaboración de los ciudadanos para localizar a Wendy Viridiana Sandoval Roque, de 25 años, familiares de la joven comentaron que se encuentran muy preocupados por su integridad.

Wendy salió de su vivienda ubicada en la colonia Robledo, la madrugada del 13 de febrero, tiene edad mental de una niña, presenta problemas de lenguaje, pero si se da a entender.



Agregaron que la situación se agrava ya que nunca sale sola, no sabe regresar a su domicilio porque se desorienta muy fácil, no sabe cruzar las calles, no conoce la ciudad. Señalaron que la han buscado por las inmediaciones de la colonia Robledo, colonia Carranza, carretera San Luis hasta la altura del Pedregal.



Aunque la edad biológica de la joven es de 25 años, aparenta tener 15, su media filiación de Wendy es la siguiente complexión delgada, aproximadamente 1.50 de estatura, tez morena-clara, cabello teñido de rubio, el día que desapareció vestía pantalón rojo, blusa salmón, chaleco negro y botas de color café



La Fiscalía General del Estado (FGE) pide que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono (686) 9044100 ext. 4029, 4064, 4288 y 4394. También se pueden comunicar a los números, 089 de denuncia anónima o al 911.