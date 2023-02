Solicitan apoyo para localizar a Carlos Francisco Félix Sauceda y Roberto Ayala Meraz

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, solicita la colaboración de los ciudadanos para localizar a Carlos Francisco Félix Sauceda de 31 años y Roberto Ayala Meraz de 36.

Fueron vistos por última vez el pasado 10 de febrero en la Colonia San Francisco, a bordo de vehículo marca Toyota camry, modelo 1992, de color azul cielo, cuatro puertas, con placas de circulación de California 2ZCC642, desde ese momento se desconoce su paradero.

La media filiación Carlos Francisco es: de 1.60 metros aproximadamente, complexión delgada, tez morena claro, orejas grandes, ojos grandes color café, presenta catarata visible en ojo izquierdo, nariz grande, boca chica y labios delgados, cabello corto color negro y bigote. Vestía pantalón de mezclilla color negro, camisa color negra, tenis marca nike color negro, lentes de sol tipo Ray Van.

Como seña particular tiene diversos tatuajes: en la espalda imagen de la Virgen de Guadalupe, los nombres de "Cinthia" y "Wendy"; un "ángel" y el apellido "Sauceda" en la parte superior de la espalda, en el pecho izquierdo los nombres de "María" y "Alejandro", en la mano izquierda el nombre de "Trini", abdomen con las palabras "For you" y en la parte posterior de la oreja derecha unos números de una fecha.

La media filiación Roberto es: 1.89 metros aproximadamente, complexión mediana, tez morena claro, orejas medianas, nariz grande, ojos medianos color café oscuro, boca grande y labios gruesos, cabello corto color negro, bigote; como seña particular tiene un lunar en el cuello, tatuaje en hombro de techo de la estatua de la libertad erras.



La FGE pide que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono (686) 904 6600 ext. 4029, 4064, 4288 y 4394. También se pueden comunicar a los números, 089 de denuncia anónima o al 9-1-1.

