Señalan grupo de choque entre manifestantes feministas: Abogado

Las personas detenidas tras la manifestación y quema del edificio de la Fiscalía General del Estado este domingo por la noche fueron de manera arbitraria y no en flagrancia por agentes de la misma institución.

Tras brindar asesoría legal el domingo por la noche a las colectivas feministas, el presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali, dijo que las detenidas mencionaron no haber participado directamente en el inicio del incendio.

Víctor Hugo Medina Basulto comentó que desde el pasado 25 de abril iniciaron un acercamiento con las colectivas feministas para brindar asesoría y acompañamiento legal en caso de requerirlo, como ocurrió este domingo por la noche.

El abogado explicó que las detenciones ocurrieron en otros lugares distintos al de la manifestación, como en una gasolinera o en calles del Centro Cívico donde las unidades de la Fiscalía General del Estado estuvieron “cazando” vehículos y grupos de mujeres.

“Ellas refieren que cuando estaban ahí, ya se iba a acabar el evento, cuando vieron a unas encapuchadas que prendieron una cartulina en un bote, lo metieron y (el fuego) alcanzó al sillón, que el incendio fue muy rápido”, explicó.

“Cuando ven eso se van atrás y algunas se empiezan a retirar y es cuando pasan esas detenciones por fuera”, agregó. “Algunas que dicen que (las que iniciaron el incendio) no son de su grupo”.

Luego de ser trasladadas a la oficina de la FGE señaló que fueron atendidas por la fiscal Ana Claudia Herrera y el coordinador Fidel Torres, quienes les dieron la información de los detenidos.

Tras poner a las detenidas a disposición del ministerio público, fueron liberadas con las reservas de ley, por lo que la investigación se integra sin detenidos, al parecer por atacar y vandalizar edificios públicos, aunque con el desarrollo de la investigación la acusación puede ser archivada.

“Nosotros como colegio de abogados, estamos en contra de lo injusto, pero no estamos a favor de las manifestaciones violentas y edificios, deben de ser pacíficas”, expresó. “Las detenidas dicen que ellas no estuvieron en eso, vamos a representar a las personas que no hicieron eso, pero si se señalan con videos quien fue, no vamos a estar de acuerdo”.

“Es una manera de frustración de que no se les ha dado justicia y no hay que olvidar el origen de todo eso, no estamos de acuerdo, pero no hay que olvidar que estas personas son víctimas, es manera de expresar su frustración, aunque en lo personal no lo justifico”, concluyó.

Rechaza FGE daños y niega “detenciones”

En dos comunicados, la Fiscalía General del Estado emitió su posicionamiento respecto a lo ocurrido el domingo por la noche en el edificio de la institución ante la manifestación de colectivas feministas.

“Rechazamos cualquier forma de violencia contra la mujer y nos solidarizamos con todas, defenderlas y protegerlas desde nuestra trinchera haciendo correcto uso de las herramientas que por potestad jurídica nos ha conferido el estado mexicano a través de la procuración de justicia”, señala el primero de ellos.

“Estamos atentos a cualquier reclamo justo con ánimos de escuchar, atender y construir un camino solidario de acceso a la justicia, para emprender acciones contra la impunidad; exhortamos a no incurrir en métodos que pongan en cuestionamiento la legitimidad de las causas sociales y optar por construir mediante el diálogo una forma propositiva de activar exigencias justas con ambiente pacífico”, añade.

“Rechazamos enérgicamente cualquier forma de violencia o vandalismo como mecanismo de manifestación, pues la violencia no soluciona nada, solo produce detrimento sin sentido, los mexicanos aspiramos a tener paz, reflexionemos sobre nuestro comportamiento y ejemplo al mundo, y a las generaciones futuras de mujeres y hombres libres y en paz”.

En un segundo posicionamiento, negaron la detención de las 12 personas que fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, a un costado de la comandancia central de la Policía Municipal.

“En ningún momento fue interrumpida la manifestación que se llevó a cabo en las inmediaciones de la institución y desde la noche de ayer (domingo), se inició una carpeta de investigación sobre los hechos y los daños ocasionados tras el incendio, tanto en la fachada como en las oficinas contiguas.

Para efecto de documentar los hechos y poder integrar la indagatoria correspondiente, se intervino a un total de 12 personas, quienes en ningún momento estuvieron en calidad de detenidas y en todo momento estuvieron acompañadas por personal de Derechos Humanos.

La Fiscalía General del Estado, en conjunto con las autoridades correspondientes se encuentran evaluando los daños ocasionados a las instalaciones, así como la determinación de riesgos, lo cual será necesario para iniciar con los trabajos de limpieza, reparación y reconstrucción de las áreas afectadas”, reza el posicionamiento.