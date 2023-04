Se incrementan choques en arranque de temporada vacacional

Con el inicio del periodo vacacional, los choques, colisiones e incidentes de tránsito registraron un aumento del 6% en Mexicali, señaló el director de la Policía Municipal.

Durante el primer fin de semana en la ciudad, se registraron 225 incidentes de tránsito en la ciudad, un incremento del 6% en relación al fin de semana anterior, precisó Pedro Ariel Mendivil García.

Cerca de un 10% de ellos fueron considerados como graves o de consideración, incluso en uno de ellos ocurrido en el valle de Mexicali, se reportó un deceso.

El jefe policial explicó que por los días de asueto se incrementan las incidencias de tránsito, a pesar de que muchos automovilistas salen de vacaciones, pues otros arriban de visita a la ciudad.

Para tratar de reducir y contener la incidencia, mantendrán presencia en horas pico en las vialidades en donde ocurren con mayor frecuencia, principalmente el bulevar Lázaro Cárdenas, López Mateos, Justo Sierra y Benito Juárez.

Destacó que en esta administración se han enfocado en la estrategia a partir de la información de inteligencia, para medir y cuantificar los casos semana por semana para determinar cómo contenerlos.

Esto también será parte de las acciones que buscarán implementar en el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes.

“La parte más importante es la sociedad, si no sabes manejar, no manejes, si no tienes pericia al manejar, no manejen, si no tienen licencia o su auto no está en buenas condiciones, no salgan a conducir; hay que empezar a poner el orden por nosotros mismos”, expresó. “Los accidentes regularmente ocurren por un error humano”.