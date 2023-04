Se incendia ambulancia de Brigadas del Sol; inicialmente reportaron por disparos, luego por “megatones”

Un grupo de socorristas de Brigadas del Sol dijo haber sido presuntamente agredido a balazos este domingo por la tarde cuando acudían a atender un choque sobre la carretera a San Felipe, en el marco del operativo de Semana Santa.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas, en un tramo de la carretera federal, antes de que llegaran al kilómetro 160 en dirección a Mexicali, a donde acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal.

La supuesta agresión habría sido perpetrada por sujetos a bordo de una camioneta tipo pickup blanca, de modelo reciente, que llevaba un remolque con un vehículo todo terreno, de acuerdo a las primeras versiones.

La ambulancia en la que se desplazaban comenzó a incendiarse en la zona del motor, sin que los tripulantes de la unidad resultaron lesionados, pues alcanzaron a llegar al sitio donde se encontraban los heridos.

Dos lesionados por la colisión de tránsito fueron llevados en otra ambulancia a un centro médico en San Felipe; en este percance participaron una camioneta Jeep Cherokee negra, que impactó por alcance una camioneta Ford F150 gris, de modelo reciente.

De acuerdo a personal de Seguridad Pública, los vehículos sospechosos fueron revisados en el retén militar de El Chinero, pero no pudieron ubicar a los responsables.

Un operativo policial se mantuvo en el tramo carretero para tratar de dar con los sospechosos de la presunta agresión.

No obstante, en las primeras indagatorias, no se pudieron ubicar impactos de bala en la ambulancia del grupo Brigadas del Sol, al menos no inicialmente.

Fuentes de la Policía Municipal señalaron que en la zona se habían reportado detonaciones de fuegos artificiales y “megatones”.

Debido a que no se pudieron apreciar impactos de bala en la ambulancia o fueron interceptados los sospechosos en vehículos señalados por los socorristas, en un tramo recto de la carretera antes de llegar al retén militar, se especuló que pudo haber sido uno de estos fuegos artificiales los que pudieron haber sido confundidos por detonaciones de arma de fuego.

Aún no se ha podido determinar si uno de estos artefactos pudo haber causado el incendio de la ambulancia, o bien, una falla mecánica en el momento específico de las detonaciones de estos.