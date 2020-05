Por caso Hermoso Atardecer, arrestan a ex director de Bomberos

MEXICALI,B.C.-A casi 5 años de la tragedia del incendio en el asilo Hermoso Atardecer, en el valle de Mexicali, la Fiscalía General del Estado confirmó el arresto del ex director de Bomberos, Fernando Rivera Valdez, por los cargos de homicidio por culpa.

Se trata de la primera detención ocurrida tras estos hechos, aunque no será la última, pues otros funcionarios de distintas dependencias e incluso civiles, figuran en la carpeta de investigación de este caso que conmocionó al país en el 2015.

El incendio del 23 de junio del 2015 le cobró la vida a 19 ancianitos que vivían en el asilo y que ese día por la madrugada no pudieron escapar de las llamas.

En el lugar, en donde se encontraban 44 adultos mayores en calidad de internos, y de acuerdo a peritaje que obra en la investigación, el incendio inició por una sobrecarga eléctrica en el cuarto de servicio.

El inmueble se incendió por el material inadecuado con el que estaba construido y con ello las llamas, calor y humo alcanzaron a las víctimas.

Tampoco había los instrumentos necesarios y suficientes en prevención de incendios para sofocar el fuego, así como el insuficiente personal para desalojar a los internos y vías de evacuación adecuadas,, además, las condiciones estructurales del inmueble no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad civil y de prevención contra incendios.

Sumado a esto, las limitaciones físicas y de salud de los internos durante el incendio tuvo como resultado el fallecimiento de 19 de los adultos mayores.

El ex director se encuentra acusado por la acción dolosa de autorizar permisos de condiciones de seguridad que no existían y que sabía que no las cumplía, y que aún así autorizó a sabiendas de que podría ocurrir un siniestro.

Rivera Valdez quedó recluido en el Centro de Detención Provisional y se espera que para este jueves se lleve a cabo la audiencia inicial del proceso en su contra.

Su condición de salud es delicada debido a un padecimiento del que se recupera desde hace más de un mes.