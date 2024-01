Poca afluencia de personas en pago de predial

Mexicali, Baja California.-Poca afluencia de personas en las oficinas de recaudación de rentas del ayuntamiento de Mexicali para pagar el predial este martes 2 de enero, siendo el primer día hábil del año.

A pesar de los beneficios que se dieron a conocer por parte de las autoridades municipales para las personas que paguen el predial en tiempo y forma, esto no ha sido suficiente para que los mexicalenses acudan cuanto antes.

En cajas la fila no excedía de las 10 personas, aunque tampoco estuvo en ningún momento sin gente, pero el flujo no ha sido como se esperaba, por lo que todo el día hubo personas que acudieron a pagar.

Incluso el primer día del año hubo personas que hicieron fila desde en la madrugada en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal(DSPM) para ser los primeros en pagar y obtener los beneficios.

En su mayoría, las personas que acudieron a pagar su predial este 2 de enero fueron gente de la tercera edad que se encuentran jubilados o pensionados, siendo este sector de la población los más cumplidos.

La señora Rosario Torres decidió pagar el predial ese día debido a que tenía una salida para el Centro Cívico y aprovechó la vuelta, aunque siempre paga su predial a tiempo.

Ya estaba por aquí y aproveché para llegar a pagar, yo no tengo adeudos ni nada de eso siempre he sido muy cumplida y me gusta ser buena ciudadana” expresó.