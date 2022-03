Piden madres buscadoras les devuelvan lonas

A días de haber sido colocados en el puente peatonal del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Novena, las lonas con los rostros de personas desaparecidas y números de contacto para recibir información anónima sobre ellos, fueron retiradas.

Las mujeres integrantes de los colectivos Unidos por Nuestros Desaparecidos y Madres Unidas y Fuertes, acudieron al Ayuntamiento de Mexicali para exigir que se las devuelvan, pues aseguran que fueron empleados del Ayuntamiento quienes las retiraron.

Irma Leyva, madre de Diego Alonso, desaparecido desde el 2007, aseguró que se trata de las lonas recientemente instaladas en el puente peatonal, como parte del esfuerzo particular que ellas hacen para dar con sus desaparecidos.

Las lonas rondan los costos de 500 a 750 pesos cada una, las cuales son pagadas por las madres de las víctimas de desaparición forzada, por lo que calificó de injusto que las retiren así como así.

Este martes por la mañana instalaron algunas lonas con los rostros de sus familiares a manera de manifestación frente al Ayuntamiento, en el Centro Cívico, y posteriormente exigieron audiencia con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.

“Eso que hicieron no tiene nombre, es gente del Ayuntamiento, ¿quién lo ordenó? No sé, ¿por qué lo ordenó? No lo sé, pero queremos que nos las regresen, porque están nuevas”, expresó con voz entrecortada.

Irma Leyva dijo que se trata de cerca de 12 lonas que habían sido colocadas en el puente la semana pasada y que, según información que recibieron, fueron retiradas por personal del Ayuntamiento.

En la audiencia a la que buscaban encarar a la alcaldesa, también exigirán que les sea donada alguna pared para colocar mantas y números de teléfono para recibir información sobre el posible paradero de los restos de víctimas de desaparición.

“Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos 15, 25 años, que la Fiscalía no ha hecho nada y somos nosotros los que salimos a buscar a nuestros familiares”, comentó.

“Me uno al dolor de esas madres, me uno totalmente, cualquier ser humano con un hijo desaparecido imaginaría lo que es ese dolor”, expresó la alcaldesa tras la reunión. “Yo llamé a mis directores, como Servicios Públicos o de la Policía Municipal o Administración Urbana para saber si éramos responsables de la desaparición de estas lonas, y ellos me aseguran que no”.

“Sin embargo, estoy haciendo una investigación en todas las áreas del Ayuntamiento para deslindar esa responsabilidad, y garantizarles a las madres que el Ayuntamiento de Mexicali está con ellas, que jamás quitaríamos una manta y que las instalaciones del Ayuntamiento, este edificio central, está disponible para que ellas cuelguen esto que es de elemental magnitud”, aseguró Norma Bustamante.