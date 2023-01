"Me puse a llorar": Madre de víctima de la Leona Vicario tras saber que detuvieron al docente

Dulce Ángulo, madre de una de las víctimas del maestro en la primaria Leona Vicario, expresó su sentir tras darse a conocer que se había capturado a Ricardo “N”, ex docente del plantel que presuntamente abusó de 14 menores.

En un principio estaba incrédula de la noticia, pero después confirmó con la Fiscalía General del Estado (FGE) que tras más de 20 días prófugo, fue detenido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo la tarde del sábado 7 de enero.

“Estaba festejando el cumpleaños de mi padre en un restaurante, me puse a llorar ahí, me tuve que salir para poder llorar porque estaba muy contenta, después de volantear, poner lonas y hacer de todo para que lo capturarán”, expresó.

En los últimos días la madres habían realizado diferentes actividades para dar con el paradero del docente, colocaron cuatro lonas en distintos puntos de la ciudad, así como entregaron volantes en las zonas más transitadas.

“Sentí que me quitaron un peso tan grande del pecho, era demasiado la carga y la incertidumbre”, comentó.

Dulce desde que inició el caso presentó diferentes sentimientos, empezando por tristeza y coraje por lo que le había pasado a su hija, lo que la llevó a luchar desde sus posibilidades.

Considera que su experiencia en este caso puede ayudar a muchas madres que lleguen a pasar por la misma situación y las invita a que no se queden calladas cuando se cometan este tipo de delitos.

“Soy madre soltera con un enfermedad incurable, me dan medicamentos para que tenga una mejor calidad de vida, uso un tanque de oxígeno para que mi corazón no trabaje de más y a pesar de todo me embaracé”, expresó.

A pesar de las adversidades que enfrenta en su vida, logró sacar adelante a su hija, pero nunca se imaginó que una situación de abuso le tocaría vivir en su familia.

“Ahi esta mi hija, la saque adelante ,la saque de una relación tóxica que yo tenía, porque le quería dar una mejor vida a mi hija y con esto que pasó lo único que ella se merece es justicia”, precisó.

Tras la detención de Ricardo “N”, Dulce argumentó que estará al pendiente de cuando sea la primera audiencia para acudir como aquel 16 diciembre, en la que el acusado no se presentó.

“Me dicen que tengo que estar presente yo, porque soy la que inició el proceso, conmigo fue cuando no se presentó en el juicio y estaré lista para cuando me llamen”, comentó.

Las madres de familia están en constante comunicación sobre el caso para estar al pendiente de cualquier situación, pero temen que el acusado exponga motivos de salud para obtener beneficios.

“Esperamos ir todas, estamos muy contentas, si hay un poco de temor en que digan que está enfermo, que tiene depresión o alguna cosas de esas de que necesita ayuda”, precisó.

Hasta el momento no se le ha notificado cómo va la denuncia que realizó en contra del director o quien resulta responsable de la omisión del protocolo ante el surgimiento del caso a finales de noviembre del año pasado.

“Realmente es una lástima lo que había pasado en esa escuela tan emblemática con tanto prestigio y que desgraciadamente por una mala decisión que en un momento yo creo se actuó sin pensar”, expresó.

Dulce y las otras madres se estarán en todo momento asesorando con su abogada sobre el seguimiento del caso para buscar que se le otorgue una condena al acusado por las 16 denuncias que acumula en su contra.

“Para mí es un triunfo y a la vez un una gran satisfacción haber logrado tanto, sentí estar en medio de un huracán y poder ver que todo volaba sobre mí, pero ya salí de él y le estoy dando justicia a mi hija”, finalizó.