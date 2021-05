Joven advierte que intentaron subirla a un carro en la colonia Solidaridad Social

La joven Evelyn, advirtió a la población de una persona que intentó forzarla a subir a un vehículo, cuando esperaba el camión en la colonia Solidaridad Social en Mexicali para dirigirse a su trabajo.

Pidió a la gente que tengan mucho cuidado cuando caminen por las calles o esperen el camión, ya que ella considera haber tenido suerte de que un par de personas la auxiliaron para evitar el intento de rapto.

“Tengan mucho cuidado, hoy (hace cuatro días) a las 5:50 am, me quisieron subir a un carro a la fuerza, esto pasó en solidaridad, yo me encontraba esperando el transporte para el trabajo”, describe la víctima a través de una publicación en sus redes sociales.

“El carro iba muy despacio y con vidrios oscuros venían dos señores, uno de ellos se baja me jala del brazo, mientras yo me hacía más para atrás, más me jalaba”, relató Evelyn.

Explicó que fue gracias a una señora y un muchacho que venían pasando, que la soltaron, de no ser por ellos, Evelyn no sabe qué le hubiera pasado.