Infractor desata persecución

Un automovilista que cometió una infracción de tránsito desató una persecución policial al darse a la fuga, en un operativo en el que se unieron varias unidades de la corporación municipal.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la madrugada, cerca de las 01:45 horas, desde el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Zacatecas, donde una patrulla le marcó el alto al conductor del vehículo que se desplazaba a exceso de velocidad.

El conductor aceleró su marcha y luego de varios minutos de persecución, fue alcanzado y detenido cuando llegó al fraccionamiento Villas del Palmar, al oriente de Mexicali, explicó el director de la Policía Municipal.

Pedro Ariel Mendivil García señaló que al automovilista se le realizó una revisión a sus pertenencias y al vehículo ante la sospecha de la fuga, pero no se le encontró nada ilícito.

“Fue solamente un ciudadano que no respetó el orden y la autoridad (…) al final no se quería parar, no hizo caso a la autoridad”, comentó.

El automovilista fue remitido por faltas al Bando de Policía y Gobierno, además de que se le aplicaron las infracciones correspondientes.