Hay 11 procedimientos legales por corrupción en la planta fotovoltaica

Ya se han presentado 11 procedimientos legales respecto al tema de la planta fotovoltaica, dio a conocer el titular de la Consejería Jurídica, Juan José Pon.

Son dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, dos ante la del Estado y siete procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los ex funcionarios de la pasada administración estatal.

Los legisladores solicitaron información sobre el tema tras comparecer la Consejería Jurídica ante el Congreso del Estado la tarde del martes 15 de noviembre.

“Nosotros impedimos el pago, porque lo solicitaron y comprometieron las finanzas del estado” expresó.

La empresa Next Energy ya no tiene ninguna acción legal en contra del Estado, pero Banca Afirme aún no ha reintegrado los 123 millones de pesos que se cobraron por el contrato de la empresa.

“Next energy manifestó su intención de dar por terminado este contrato en el mes de mayo, sin embargo, hasta en tanto no se finiquite el asunto, las acciones que ha emprendido el Estado van a continuar”.

Respecto a la aprobación de las tarifas del agua y el impuesto sobre la nómina, el consejero comentó que sí se pueden presentar amparos legales, si las empresas consideran que se les afectó su esfera jurídica.

La Consejería Jurídica a través de la defensoría pública ha realizado más de 24 mil asesorías en materia civil y familiar, más de 137 mil en materia penal, además se suma la defensa jurídica de 17 mil personas en el orden civil y familiar y de otras 60 mil en asuntos de carácter penal.

También han emitido 123 opiniones jurídicas sobre propuestas legislativas, ha participado en 83 sesiones de comisiones de dictamen legislativo y ha presentado 17 iniciativas de ley y reformas.

En materia de atención a procesos jurisdiccionales han contestado mil 500 demandas, cinco mil audiencias, ocho mil 109 promociones.