Encuentran muerto a un indigente en el Palacio Federal

MEXICALI, Baja California.- Un hombre sin vida fue localizado la mañana de este jueves en el estacionamiento de Palacio Federal, el cual se indicó no contaba con huellas de violencia, desconociendo de momento la causa de fallecimiento.



Alrededor de las 06:19 horas fue cuando empleados localizaron el cuerpo tendido entre un vehículo propiedad de la Procuraduría Federal del Consumidor y un Pick Up, color blanco, solicitando a autoridades policíacas ya que la persona no respondía a los llamados.



A la llegada de autoridades confirmaron la muerte de esta persona, indicando no se le apreciaban lesiones o heridas, por lo que se cree que la muerte fue a causa de otros factores, por lo cual se trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.



Se dijo por quienes lo conocían que podría llevar el nombre de Alex, de aproximadamente 45 años, quien vestía una playera color negra, pantalón del mismo color y tennis color blanco.