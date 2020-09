Emboscan y golpean a mujer, lo graban y suben a redes sociales

MEXICALI,B.C.- Rosenda “N” acudió el pasado sábado por la noche a una fiesta, invitada por una amiga, en un domicilio del fraccionamiento Finca Los Jazmines, pero no sabía que todo terminaría en una agresión frente a sus dos pequeños hijos.

Liliana Favela, su amiga, la invitó a su casa ubicada sobre la calle Castellote, donde estaba con otras amigas tomando cervezas, pero que ya estaban por retirarse, por lo que podrían estar ellas solas. Eran casi las 11:00 de la noche cuando llegó a su casa.

En el domicilio estaba una mujer que identificó como Claudia Ballesteros. “¿Tú eres Rosenda, la de Virreyes?”, le preguntó. Ella respondió que sí. Sin mediar más palabras, la mujer la tomó del cabello y la tiró al piso. Los golpes y patadas comenzaron a llegar sin piedad.

Una mujer que se encontraba en el sitio comenzó a grabar un video con su celular. En él se escuchan los llantos de niños. Uno de ellos era el hijo de Rosenda. En las imágenes también se ve a una niña cerca de donde Rosenda es agredida sin misericordia en el piso.

La agresora le reclama insistentemente a la víctima haberse involucrado con su pareja. Rosenda lo niega y dicen desconocer de qué le hablan. “Te juro por mis hijos que no lo conozco, no sé de qué me hablas”, se escucha en el video que la agresora subió a Facebook.

Liliana, la amiga de la víctima, resultó cómplice en la agresión, pues en sus historias de Facebook también hace alarde de la agresión a la que sometieron a Rosenda, en fotografías en las que se aprecian las manchas de sangre en las lozetas blancas del piso.

Este lunes, Rosenda acudió a ratificar la querella de denuncia por el delito de lesiones calificadas en contra de Claudia y en la que señala como cómplice a su “amiga” Liliana, quien aparentemente estuvo de acuerdo con la agresión de la que fue víctima.

El caso se radicó en la carpeta de investigación con NUC 0202-2020-27429, por el delito de lesiones calificadas, las cuales le fueron certificadas a Rosenda. La integración de la carpeta se lleva a cabo en la Unidad de Tramitación Masiva de Causas.

Al cierre de esta nota, no había detenciones relacionadas a este caso, por el que Rosenda ha pedido alguna forma de protección a las autoridades para no ser víctima de otra agresión física por parte de las involucradas.