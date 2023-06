Detiene escuadrón violeta a mujer por posible omisión de cuidados tras denuncia anónima

MEXICALI.- Una denuncia anónima realizada a la línea 089 fue relevante para que agentes del Escuadrón Violeta de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), lograran intervenir en un caso de presunta omisión de cuidados, poniendo a disposición de Sistema DIF a tres niños; las denuncias que la ciudadanía realiza refuerza las labores en el combate a todos los delitos en Baja California.

Fue en las inmediaciones del fraccionamiento Valle de Puebla, en la ciudad de Mexicali, en donde los agentes que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) llevaron a cabo un operativo de localización de una propiedad que había sido descrita en una denuncia, en la cual se manifestó que tres niños se encontraban desaseados, sin alimento y sin asistir a la escuela, situación que se repetía de forma constante.

Una vez ubicada la vivienda, los agentes estatales se entrevistaron con Susan Guadalupe “N”, quien dijo ser la madre de los niños, quienes estaban presentes y ante los uniformados expresaron que no habían consumido alimento y no asistían a la escuela; cabe destacar que los tres niños de 1, 3 y 9 años de edad, se encontraban desaseados, descalzos y sin ropa, además de que el terreno no contaba con condiciones de salubridad óptimas para el desarrollo de un menor de edad.

Por esta razón, los agentes del Escuadrón Violeta, en reacción ante un posible caso de omisión de cuidados, a la mujer le hicieron lectura de sus derechos constitucionales y procedieron a detenerla, para posteriormente turnarla a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad competente en determinar su situación legal; los niños fueron entregados a DIF