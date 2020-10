Detecta Gobierno de BC sitio que vende actas de antecedentes no penales falsas

MEXICALI, B.C.- El Gobierno de Baja California detectó a través de una denuncia ciudadana, que ahora se registró una nueva modalidad de fraude a los ciudadanos, que es la venta de cartas de antecedentes no penales FALSAS, en el sitio de internet https://www.antecedentesmx. com/#/intro .

“Esto de detectó gracias a que el señor Luis Enrique Méndez Gastélum, llegó a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno visiblemente triste porque había pagado 400 pesos en un Oxxo y este sitio de internet le había cometido fraude, no le expidió ningún documento; por eso hacemos el llamado a los bajacalifornianos a que no se dejen engañar, las únicas cartas oficiales las expide nuestra dependencia”, dijo el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Rodríguez Lozano instruyó para que se le apoyara con la carta de antecedentes no penales oficial para el señor Méndez Gastélum, y posteriormente se le acompañó para que interpusiera la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, FGE.

"Reiteramos el llamado a que no se dejen engañar. El acta de Antecedentes No penales la expedimos nosotros; cuando ingresamos encontramos un gran fraude en la expedición y ya corregimos todo; ahora estos sitios apócrifos y no lo vamos a permitir, por eso pedimos a los bajacalifornianos como el señor Luis Méndez, a que interpongan su denuncia”, dijo Rodríguez Lozano.