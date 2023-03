Conmemoran madres buscadoras el 8M recordando a sus hijas e hijos desaparecidos

Como protesta, resistencia y lucha, madres de personas desaparecidas se dieron cita este 8 de marzo en el Jardín de la Memoria, ubicado en el Centro Cívico de Mexicali.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las madres buscadoras se organizaron para remozar el jardín y colocar mosaicos con el rostro impreso de sus hijas e hijos no localizados.

La madre de Arcelia Chamil señaló que el sospechoso está detenido, pero la Fiscalía no ha podido dar con el paradero de su hija, o por lo menos de sus restos.

Ella desapareció en octubre del 2020 en el fraccionamiento Virreyes y su vehículo fue encontrado quemado días después en la carretera a San Felipe.

Elizabeth Rangel, madre de José Felipe, a quien conocían como Fessy, también reclama agilidad a la Fiscalía para dar con el cuerpo de su hijo.

“Sabemos que está enterrado en una casa del fraccionamiento Misión del Ángel, no han podido catear por que cambiaron de personal y toda la investigación la inician de cero, me vuelven a hacer las mismas preguntas, pero no hay avances de nada”, comentó.