Compra BC equipo de búsqueda a sobreprecio

Con un presupuesto de casi 44 millones de pesos durante el 2022, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California (CEB), realizó la compra de equipos, vehículos y herramientas adquiridas a sobreprecios que no fueron vistos o utilizados por los colectivos que realizan labores de búsqueda de desaparecidos.

Compras de 300 mil pesos en chalecos balísticos, 67 mil 500 pesos en lámparas de mano, 61 mil 500 pesos en mochilas, una mini excavadora con remolque por más de 1.5 millones, dos drones por 417 mil 600 pesos, binomios caninos por más de 571 mil pesos y un equipo de rescate acuático por más de 7.4 millones son parte de las erogaciones del 2022.

Estos equipos y materiales fueron adquiridos a un costo mayor que otras propuestas en el mercado, de acuerdo a esta investigación.

Eddy Carrillo, presidente de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, en honor a su hijo desaparecido desde 2019 en Tijuana, estimó que en la entidad hay más de 14 mil desaparecidos en los últimos 16 años, según información emanada de los propios colectivos, señaló, y concordante con la expuesta por la organización Elementa DDHH, elaborada con cifras de la FGE entre 2007 y 2021.

Las responsables de las compras antes mencionadas fueron Rebecca Vega Arriola, subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social, además de Brenda Karina Carrasco Ortega, contratada como “Auxiliar de Búsqueda” y quien confirmó en entrevista su renuncia desde marzo del 2023, argumentando hostigamiento y acoso dentro de la Comisión.

El presupuesto que ejerció la Comisión en 2022 fue en coparticipación con la Comisión Nacional de Búsqueda, por la cantidad de 43 millones 787 mil 175 pesos, de los cuales sólo 6 millones 444 mil 171 pesos fueron aportados por la administración estatal y el resto de fondos federales.

La Secretaría de Hacienda de Baja California, en dos de las cuatro grandes licitaciones del 2022, realizó la compra por adjudicación directa con la salvedad que la Ley de Adquisiciones, Suministros y Servicios prevé en su artículo 35, en los casos de licitaciones desiertas.

Por ley, las compras con recursos federales pueden alcanzar un monto de hasta 600 mil pesos por cada millón de presupuesto autorizado, mientras que en recursos estatales, es de hasta 384 mil 880 pesos con al menos tres cotizaciones. Toda compra superior al millón 250 mil 860 pesos, debe ser adquirida por licitación, a menos que se considere desierta, pues en ese caso se permite hacer la adjudicación de manera directa.

Una de las grandes licitaciones desiertas que terminó en adjudicación directa, fue la de los binomios caninos, que le fue adjudicada a Sergio Jaimes Beamonte, quien fue el único ofertante de la licitación, pero por no precisar la raza de perro ofertada, no presentar contratos y otros detalles técnicos, se rechazo su propuesta y el proceso se declaró desierto.

Brenda Karina Carrasco Ortega, auxiliar de búsqueda de la Comisión, aseguró que se realizó la invitación y solicitud de cotización a otras dos empresas, una de ellas en Mexicali, pero una de las empresas no se presentó y la otra tuvo errores técnicos, por lo que finalmente le adjudicaron el contrato a Jaimes Beamonte que subsanó la propuesta.

El precio inicial que habría ofertado en la invitación abierta no fue susceptible de revisión por parte del comité de adquisición, debido a los errores técnicos en la presentación de su propuesta, por lo que se desconoce el monto que entonces había planteado, o las ofertas de los otros dos proveedores.

El otro caso fue la compra de las camionetas Nissan Urvan, donde rechazaron la propuesta de la agencia en Mexicali por “incumplir en los plazos de entrega previstos en la licitación”, cuya oferta fue de 2 millones 213 mil 286 pesos por tres camionetas de 15 pasajeros.

Al final, la SGG compró por adjudicación directa las tres camionetas de 11 pasajeros, a la empresa en Tijuana, por 2 millones 693 mil 970 pesos, es decir, 480 mil 702 pesos arriba de la propuesta de la agencia en Mexicali.

Esta misma licitación incluía la compra de un vehículo todo terreno tipo Razr y una cuatrimoto, en la cual no hubo oferta de algún proveedor, por lo que se compró de forma directa a través del procedimiento DAD-CONFEDSGG-04-22/2, a la empresa Grupo 4OS, creada en el 2019.

El otro vehículo todo terreno, un Can Am Maverick 2022 fue comprado en 786 mil 877 pesos, que en el sitio de la propia empresa lo oferta en 414 mil 900, o la cuatrimoto Outlander, comprada por 327 mil 738 pesos, y que la empresa ofrece en 164 mil 900 pesos, es decir, un sobreprecio 534 mil 815 pesos entre ambos vehículos.

También se compró de manera directa una mini excavadora marca Wacker Neuson EZ17 con remolque, bajo el procedimiento DAD‐CONFED‐SGG‐02/22, por un monto total de 1 millón 513 mil 80 pesos, a la empresa Grupo Malus del Pacífico, un proveedor del gobierno con antecedentes de pagos excedidos. A la fecha no ha sido utilizada, según fuentes de la Comisión que optaron por el anonimato para evitar represalias.

Esta misma miniexcavadora no rebasa los 500 mil pesos en diversos sitios web de venta de maquinaria, incluso, en el 2021, el Gobierno del Estado de Puebla adquirió una similar en peso, dimensiones y capacidad, a 699 mil 999 pesos a la empresa COEDRA.

Uno de los gastos más notorios fue el pago de 7 millones 428 mil 937 pesos por el equipo de rescate acuático, consistente en una lancha para búsqueda y rescate forense en mar abierto, ríos y presas, la cual debió ser entregada con kits de rescate, buceo, búsqueda, remolque y cursos de capacitación.

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, que optó por el anonimato para evitar conflictos, señala que fue un gasto innecesario, pues no se ha utilizado y además, hay equipos de Bomberos, grupos de rescate acuático e incluso de la Secretaría de Marina, que podrían realizar esas funciones.

Sin embargo, Carrasco Ortega aseguró que la compra del equipo acuático de rescate era una acción de urgencia, al incluir un sonar y las capacitaciones para el personal de la Comisión de Búsqueda, pues habían identificado casos posibles en zonas como presas y ríos, donde habían contemplado inicialmente un dron acuático, el cual descartaron por el riesgo de enredarse con flora marina.

La subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social, Rebecca Vega Arriola, compró dos binomios caninos por 572 mil 500 pesos con el presupuesto del 2022, los cuales no han sido vistos en campo, según representantes de los colectivos. La FGE les presta a los agentes caninos “Mamba”, “Jagger” o “Falcon”.

Está adquisición se celebró en Mexicali a favor de Sergio Jaimes Beamonte, de “International Working Canine Association”, quien ha vendido binomios caninos a otras corporaciones policiales en México; en el monto total incluye servicios médicos y entrenamiento.

Un oficio obtenido por Transparencia refiere que el costo de cada canino fue de 105 mil pesos más impuestos, pero en la factura emitida por el proveedor fue de 271 mil 550 pesos más impuestos y fueron recibidos en los almacenes de Oficialía Mayor del Estado.

La compra incluye entrenamiento para detección de cadáveres, un collar fijo táctico, collar “de obediencia”, correas, arnés, mochila, jaula, bebederos, certificación, alimentación por un año y visita veterinaria una vez al mes.

En 2020 está empresa obtuvo un contrato en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde vendió un can similar por 181 mil 250 pesos con impuestos incluidos, es decir, 90 mil 300 pesos menos.

La ex funcionaria Carrasco Ortega afirmó que optaron por esta opción por falta de proveedores. “No encontramos otro proveedor mejor para eso”, señaló Carrasco Ortega, quien agregó que por una semana tuvo a los perros en su domicilio, pues “había una orden de los directivos de la Comisión para no ayudarla a recibirlos”.

En una relación de gastos de la CEB se informa sobre la compra de 15 chalecos balísticos con placas de blindaje nivel IV, por 300 mil pesos, es decir un precio unitario de 20 mil pesos, esto es el doble de lo que costaron los mismos chalecos donados por empresarios a la Policía Municipal de Mexicali en junio del 2022, que en promedio costaron 10 mil pesos.

Las familias buscadoras desconocen el paradero de este equipo, pues a ellas no les han brindado ese tipo de protección durante las búsquedas y los agentes que les brindan seguridad llevan los chalecos de su respectiva corporación.

“Se supone que hay un Razr, que hay motos, y la verdad no las hemos usado, nos les he visto en primer lugar, (...) se supone que llegó equipo para los colectivos, para apoyo en las búsquedas en campo, pero hasta ahorita no hemos visto ningún beneficio con el equipo que llegó”, expresó Mónica Gabriela Mariscal, del colectivo Madres Hasta Encontrarte, Tecate.