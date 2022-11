Brandon murió de traumatismo craneoencefálico: Semefo

Un traumatismo craneoencefálico fue lo que le causó la muerte a Brandon, de un año de edad, quien fue llevado por sus padres y abuela a la Cruz Roja este miércoles por la noche, reveló la necropsia elaborada por el Servicio Médico Forense (Semefo).

El niño presenta al menos 15 lesiones por pequeños golpes en todo el cuerpo y una fuerte contusión en la cabeza que le causó la fractura del lado derecho, explicó su titular, César Raúl González Vaca.

Se trata de moretes de pequeñas dimensiones, de la misma coloración y dimensiones, que corresponden a un mismo momento de haber ocurrido, es decir, recientes, agregó el médico legista.

Aunado a ello, se anotó que el menor presentaba los indicios de haber sido sometido a cirugía, pues se le extrajo parte del cráneo fracturado y al parecer no sobrevivió al procedimiento médico, pues está lesión le habría provocado un sangrado desde el primer momento.

No obstante, el titular del Servicio Médico Forense, precisó que no se puede encuadrar en un caso de síndrome de niño maltratado, pues otros factores, como la desnutrición y el tiempo de las lesiones, no están presentes en este caso.

“En el mismo examen externo se aprecia un buen estado nutricional, un peso y una talla acorde a su edad, con genitales íntegros y al examen interno se determinó el traumatismo craneoencefálico como causa de muerte”, explicó.

Las lesiones pudieron haber sido causadas por golpes o por presión, pero que tendrían que ser precisadas en conjunto con la Fiscalía General del Estado para determinar el mecanismo en el que fueron causadas.

Hasta este jueves, el cuerpo del pequeño Brandon no había sido reclamado por familiares y seguía en el Servicio Médico Forense, mientras que la Fiscalía busca determinar la situación legal de los padres y la abuela materna, detenidos por omisión de cuidados.