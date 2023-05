Automovilista que atropelló a maestra está ubicada y puede ser citada por FGE: DSPM

Marbella, de 20 años, la automovilista involucrada en el atropellamiento donde la maestra de secundaria, Yenin Edén, perdió la vida, sí fue detenida y presentada ante un juez calificador el día de los hechos, aclaró el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendivil García.

Si bien no quedó detenida, agregó, sí fue individualizada e identificada debidamente en las actas que se turnaron a la Fiscalía General del Estado, en caso de que esta institución decida citarla a comparecer durante las investigaciones.

Mendivil García precisó que la conductora sí presentaba aliento alcohólico, más no fue certificada como en estado de ebriedad, que resultan dos categorías distintas en términos jurídicos y penales.

El jefe policial brindó una rueda de prensa este miércoles por la mañana ante la serie de acusaciones vertidas en redes sociales tras el incidente ocurrido la madrugada del lunes 15 de mayo, cuando la docente salía de un bar en la calzada Independencia.

Entre los señalamientos se encuentran los que aducían que la joven automovilista no había sido detenida, que se había dado a la fuga, que no se elaboró el informe policial homologado, que los padres de la joven se la habían llevado de la escena o que no se le había certificado por un médico.

Mendivil García aseguró que la joven fue detenida en el sitio por los agentes y que por la ubicación del vehículo, no había indicios de que haya intentado darse a la fuga; que sí se le certificó como con aliento alcohólico, fue presentada ante un juez y agregó que se elaboraron actas e infracciones.

A través de capturas de las cámaras de la comandancia central que presentó durante la rueda de prensa, mostró cómo la joven fue ingresada para ser procesada poco después de las 04:00 horas de ese mismo lunes, junto con su vehículo.

Revisan videos

El jefe de la Policía Municipal señaló que los peritajes y reportes que realizaron los agentes en ese momento, fueron hechos a partir de los elementos que había en ese momento.

Fue hasta la mañana inmediata que pudieron conocer los videos de las cámaras de vigilancia de los comercios cercanos, los cuales ahora deberían estar en manos de la Fiscalía General del Estado para su revisión.

Mendivil García explicó que la joven, luego de ser presentada ante el juez calificador, fue dejada en libertad, debido a que en ese momento, la información obtenida por los oficiales señalaba que la docente había tenido responsabilidad al maniobrar y abrir la puerta del conductor, interfiriendo con la circulación del carril derecho.

El director de la corporación fue cuestionado sobre el estimado de velocidad en la que iba el vehículo, al responder que calculaban a unos 50 kilómetros por hora, sin embargo, otros videos muestran el contraste de velocidad entre otros vehículos que pasan por la zona, a menor velocidad, siendo la camioneta BMW la que se desplaza con mayor velocidad.

No descartan errores

Al ser reportes preliminares de accidente y peritajes de tránsito a partir de la información disponible en ese momento, comentó Mendivil García, no se descarta que se puedan cometer errores, al no tener los agentes mayores facultades de investigación.

Será a través de un peritaje científico que la Fiscalía General del Estado pueda complementar los resultados del reporte de accidente de tránsito, ya sea para corroborar esa hipótesis o contemplar algún otro factor que haya sido actualizado o descartado en un primer momento.

A pregunta expresa, el director de la Policía Municipal negó cualquier tráfico de influencias o presión por parte de actores o ex actores políticos, pues posteriormente se enteraron que la joven automovilista es familiar de un ex funcionario de administraciones estatales pasadas.

Agregó que indagarán los señalamientos de testigos que refieren que la madre de la automovilista la acompañó a bordo de la patrulla en la que fue trasladada a la comandancia, lo cual, de comprobarse sería una falta al protocolo por parte de los oficiales.