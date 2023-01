Armamento y parque comprado por DSPM, podría no llegar en esta administración

Las armas y municiones solicitadas y presupuestadas por la Policía Municipal de Mexicali para este año podrían no llegar a surtirse durante la presente administración, estimó el director de la corporación.

Pedro Ariel Mendivil García explicó que para este año se hizo una solicitud de compra de 300 armas largas, 300 armas cortas y alrededor de 800 mil cartuchos en calibres 9 milímetros, .40 y .223.

Apuntó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como encargada de hacer el concentrado de las compras para las corporaciones en el estado, ya les requirió el listado de las necesidades de armamento, la cual fue entregada, pues el límite para el proceso es el mes de abril.

Mendivil García estimó que la erogación para surtir lo requerido es entre 25 y 30 millones de pesos, y que gestionarán con la SSC que el armamento y municiones sean surtidos durante este año de ser posible.

“El surtimiento trae un retraso de dos años y medio, pero no podemos dejar de comprarlo aunque no los surtan en esta administración, no podemos dejar de esperar porque dejaríamos en riesgo la operatividad de la DSPM”, comentó.