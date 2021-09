Aprehenden a indigente que golpeó a perro y causó su muerte

Elementos de la Fiscalía Regional de Mexicali cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de maltrato y crueldad animal en contra de Juan Carlos “N”, apodado como “El Piti Machetes”.

El mandato judicial se obtuvo como resultado de la integración de la carpeta de investigación por parte de la Unidad de Investigación con Detenidos Oriente.

Te puede interesar: Dejó a perro en el sol para que no peleara con los demás, y murió

Durante las indagatorias se estableció que día 3 de agosto, aproximadamente a las 06:00 horas, pasó por fuera del domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia González Ortega y que a través del cerco golpeó en varias ocasiones con un tubo metálico al perro de raza Golden Retriever, color negro.

Por lo anterior, la mañana del 4 de agosto, el dueño del can tomó la decisión de “dormirlo”, para que no sufriera debido a las lesiones que presentaba y no perdiera su calidad de vida ya que era un perro muy activo y juguetón y no merecía sufrir.

Cabe señalar que el hombre apodado como “El Piti” no tiene domicilio fijo y se la pasa en lotes baldíos quemando basura, lo que perjudica a los vecinos con sus acciones ya que ha realizado conductas antisociales.

El detenido quedó internado en el Centro de Detención Provisional (Cedepro) a disposición del Juez de Control.