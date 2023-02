A un año de su desaparición, hace vigilia en bar donde secuestraron a su hijo

Este viernes 3 de febrero se cumplió un año de que Aleida Limón supo por última vez de su hijo, tras ser privado de la libertad por sujetos armados a las afueras de un bar en el fraccionamiento Los Pinos.

A las afueras del bar “La Mañosa”, la maestra, sus amigos, familiares y madres buscadoras de colectivos en Mexicali, montaron una vigilia para recordar a Jhosué Romo Limón, donde colocaron una lona con su retrato y veladoras.

Es el único lugar que tengo, de lo único que tengo certeza, que de aquí se lo llevaron, no he sabido más, hay investigaciones, pero esto es lo único que tengo”, expresó con voz entrecortada la madre de Jhosué.

Cuando llegaron las madres buscadoras al antro, este se encontraba en proceso de apertura, pero cuando comenzaron a colocar las velas, el personal del lugar cerró sus puertas y cortinas de hierro.

Aleida Limón pidió a la Fiscalía General del Estado celeridad en las investigaciones de los casos de desaparecidos, así como de un protocolo eficaz de respuesta en las corporaciones policiales en los reportes de privación de la libertad.

Yo siento como si esto fuera un velorio”, dijo con voz trémula. “Él no tiene tumba, no sé si vive, no tengo más que este lugar, que se que de aquí se lo llevaron (…) vamos a encender velas para que tenga luz donde quiera que este”.