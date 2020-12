'Yo estoy aquí para hacerme cargo de ella', Mercedes se prepara para una fría Navidad

Un frío invierno es lo que le espera a Mercedes Barreras Junior Vega que con 70 años de edad lleva más de ocho meses sin trabajo debido a la pandemia Covid-19.

Mercedes labora como músico en la Banda Culiacan de Juanito Osorio, sin embargo, debido a las restricciones por la pandemia hace meses que no puede realizar su trabajo.

Residente de la Colonia Pasadina cerca del centro de la ciudad, Mercedes vive con su esposa, dos de sus nietos y la esposa de uno de ellos que se encuentra actualmente embarazada, y aunque hasta el momento ninguno se ha enfermado admite que han sido meses muy duros.

"Trabajamos en un evento primero, en ese sí nos dejaron trabajar, pero no me gustó a mi porque ninguno tenía cubre bocas más que yo, y así no se vale" admitió "y este último que fuimos a tocar una hora a la funeraria, pero nomás"

Aunque sus nietos laboran en diversos trabajos y si aportan a la vivienda, las ganancias de Mercedes en el grupo eran el principal soporte de la familia, por lo cual este año espera un invierno aún más duro que los anteriores.

Reconoció que a veces pasan frío dentro de su vivienda, que es principalmente de madera, pero "se las arreglan" para soportarlo.

"Pues acurrucados unos con otros ahí, así está la cosa" dijo "ahora va a estar más fuerte el frío, pero como quiera se acurruca uno ahí, así la pasamos cada año"

Durante los últimos meses además Mercedes se ha dedicado a cuidar de su esposa, quien fue operada meses antes del inicio de la pandemia por cáncer de mama, pero que todavía sufre molestias que no la dejan descansar por las noches.

Asimismo, señala que no le es posible hacer la mayoría de las actividades de limpieza en la casa, porque se fatiga mucho ya que padece de asma.

"Antes de que empezara el Covid, como dos meses antes me la operaron, siguió con su tratamiento, pero le salió una bola como que era grasa, no se que es" señaló "me la iban a operar dos días antes de que empezara esto del Covid, y pues no la operaron"

"Prácticamente somos yo y ella" afirmó "yo soy el que estoy aquí para hacerme cargo de ella"

Aunque Mercedes asegura que algunos de sus hijos los visitan los fines de semana y ayudan con el pago de algunos servicios, admite entre lágrimas que nunca antes había tenido que pedirles apoyo en el tema económico, pero la difícil situación a la que se enfrenta no le ha dejado otra salida.

Mercedes Barreras Junior Vega vive junto a su mujer y dos nietos en la intersección de la calle Hernández y Bajos de Pasadina, aunque antes de la reciente renovación la calle era conocida como Callejón Solís.