Cuando a Olga Lidia le avisaron que habían encontrado la panga Marelba V, el 15 de enero, y que uno de los tripulantes se había arrojado al mar, ella supo de inmediato que había sido Jesús Alonso.

“Él decía que era el capitán, que él daba la vida por sus compañeros, no voy a abandonar a mi gente, decía, yo doy la vida por mi gente”, expresa Olga a la sombra de su patio en San Felipe, al recordar el carácter de su esposo desaparecido en el mar.

En medio de la incertidumbre de no saber el paradero de su esposo y tras el hallazgo de la panga cerca de las costas de Sonora, cualquier intento de búsqueda fue suprimido e incluso se llegó a poner en duda que Jesús Alonso hubiera subido siquiera a la embarcación.

Dos años después, Jesús Alonso ni siquiera es reconocido como víctima en las investigaciones por este naufragio.

Nadie por él

Desde el inicio, Olga Lidia dijo haber percibido ese desprecio por la búsqueda de los pescadores por parte de su patrón y representante de la cooperativa, quien inicialmente no les dio la cara a las familias cuando ocurrió el naufragio.

Al no prestarles pangas, equipo y no mostrar preocupación por los pescadores, Olga recordó que, incluso tras el hallazgo de la embarcación, Antonio Soberanes solamente acudió a Bahía de Kino para recuperarla, sin aparente interés en la condición de los pescadores.

“No había respuesta, no tuvimos el apoyo, no sentimos el respaldo de querer buscarlo; en la Marina nos decían que estaban ocupados, que había que esperar al señor almirante, y allá (en Sonora) tampoco mostraron interés en salir a buscarlo”, dijo Olga.

“Hasta ahorita no me cabe en la cabeza porque hay gente tan mala, que no nos quisieron ayudar, que nos pudieron ayudar en ese momento”, expresó. “Ese señor (Antonio) me dijo después de todo esto, que no iba a cruzar palabra conmigo para nada, desde entonces es como si no existiera”.

“El Macana se aventó”

Cuando Ricardo, el único sobreviviente y primo de Olga, se recuperó, ella trató de hablar con él, pues necesitaba saber lo que había pasado, qué habían platicado y porqué su esposo se había lanzado al agua.

“Me dijo: pariente, el Macana se aventó”, recordó Olga. Le explicó que una noche vieron una luz en una isla cercana y que, al ser él quien mejor condición física tenía en ese momento, decidió ir a pedir ayuda.

Usó como balsa la tapadera de la bodega de la panga, así como un tubo y la tapa de un balde como remo, para tratar de llegar a la isla y buscar ayuda. En ese corto lapso, se visualizaron rescatados, pero las cosas terminaron distinto a como las imaginaron.

Según le contó, al poco tiempo de que Jesús Alonso se alejó de la panga, escucharon el bufido de un animal, como de una ballena, y con un tono de horror, él comenzó a pedir ayuda, aunque no pudieron hacer nada por él y la oscuridad de la noche les impidió ver lo que había pasado.

“Olga, cómo te amo”

Cuando Ricardo se recuperó, regresó a San Felipe, pero Olga supo parcialmente detalles de lo ocurrido cuando su hermana publicó videos en Facebook con parte de su testimonio.

Desde el incidente, poca comunicación han mantenido, a pesar de que ella aún siente la necesidad de saber lo que pasó esa noche.

“Hemos platicado, pero noto que él no quiere hablar de eso”, dijo, pero sí le contó lo último que le dijo antes de decidir bajar de la panga para buscar ayuda.

“Le dijo: ya me miro llegando con los Zúñiga, y a la pura vuelta de la casa le voy a gritar, ¡Olga, cómo te amo! y me va a tener un jarrón de agua de horchata”, recordó.

El proceso

La Fiscalía General de la República inició una investigación bajo la Causa Penal 72/2021, en Sonora, cuyas audiencias se han ventilado en los juzgados federales de Hermosillo desde el mes de marzo del 2021.

Los cargos son lesiones culposas, donde figura como víctima Ricardo Varela Verdugo, mientras que por lo ocurrido a Juan Antonio Murillo Amador, se investigan los cargos de homicidio culposo.

El nombre de Jesús Alonso no aparece en ningún documento de la investigación, aseguró Olga. “Es como si no existiera, porque incluso cuando fui a preguntar por el caso, me dijeron que si a mí me constaba que él subió a la panga, o que si él se había aventado al agua”, comentó.

Provisionalmente, le asignaron como asesora jurídica a Alexandra Aponte Espinoza, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero luego de sostener un par de pláticas y llamadas, ya no supo más de ella. También le asignaron uno en Baja California, del que tampoco supo nada.

Cerca del mar

Junto al malecón de San Felipe, Olga toma sus manos y en ocasiones se abraza para darse un poco de calor y cubrirse de la fresca brisa del mar. Entre el sonido de las gaviotas y las olas rompiendo en la playa, observa nostálgica mientras llegan las pangas a la orilla del malecón y las camionetas con remolques para llevarlas de vuelta a casa.

Ella admite que en ocasiones llegó a sentir preocupación por los riesgos de que su esposo no volviera, pero muy en el fondo, sabía que él siempre regresaba a casa, a pesar del mal tiempo que pudiera sorprenderlo. Jesús Alonso siempre sabía sobrevivir en el mar, dice.

“Un día lo agarró un mal tiempo, andaba con Antonio, el muchacho que falleció, todos los demás regresaron, pero a ellos ya no les dio tiempo, él dice que se amanecieron, le dijo a Antonio, mira, de un capitán todo el tiempo vas a aprender algo, y ahorita vas a aprender algo”, recordó.

“Jesús Alonso le dijo tira la red, tira el ancla y dale ‘cuello’ y amárralo de la panga; dice que toda la noche estuvieron en el agua, iban sorteando las olas, unas olas grandísimas, un viento muy feo, y lograron regresar al día siguiente; él era muy buen capitán”, agrega.

La esperanza de volverlo a ver

Los primeros meses después del naufragio fueron los más difíciles para Olga. Cuando se dio cuenta que ninguna autoridad le ayudaba a buscarlo, cayó en depresión. Por un largo periodo, solía acudir al malecón para sentarse en la playa a llorar.

“Cuando menos pensaba, ya estaba yo ahí sentada, llorando; miraba las pangas volver en la tarde y pensaba que a lo mejor ahí lo traían”, comentó. Desde ahí, oraba por los demás pescadores para que regresaran con bien a su casa.

Con mucha fuerza de voluntad logró salir adelante, aseguró. “Es muy feo no saber lo que pasó, qué día se aventó, qué dijo, dónde está; es doloroso, y yo sola me he dado el valor, nadie se ha arrimado conmigo, a darme consejo, a apoyarme”.

A pesar de todo eso, asegura tener esperanza de saber qué pasó ese día y sobre todo, dónde está su esposo y qué fue de él. También, a pesar de la falta de ayuda del Estado, vuelve a pedir su apoyo para dar un cierre a su caso y encontrar al menos el cuerpo de su esposo.

Ahora, Olga dice sentirse más tranquila. Dijo haber tenido meses atrás un sueño, en el que Jesús Alonso se despidió de él, le pidió que ya no le llorara, que no quería verla triste, que volviera a salir.

“Siento que se despidió de mí, porque de entonces para acá, comencé a salir de mi casa, no salía, me la pasaba encerrada, pensando, pero ese día sentí un poco más de paz; sentí que se despidió de mí cuando soñé que me dio un beso en la frente”, expresó.

A dos años de su pérdida, Olga entregó las pocas fotos que tenía de Jesús Alonso a su familia, en Sinaloa. Lo único que le queda de él es una fotografía que le tomó tres días antes de que saliera a pescar ese 27 de diciembre de 2020, y ya no lo volvió a ver.