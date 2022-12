Yahel Castañeda destacó con Chivas Sub 14

El futbolista cachanilla Yahel Castañeda consiguió su primer campeonato con las Fuerzas Básicas del Club Guadalajara Sub 14, luego de ganar la Liga Asociación de Jalisco U14.



En dicho torneo participaron un total de catorce equipos provenientes de varios estados de la República Mexicana.



“Es un torneo en donde nos ponen a jugar con categorías más grandes para llegar más preparados a la Sub 14, me siento muy orgulloso de mi por haber logrado lo que siempre tuve en mente desde que llegué al club que era ser campeón y poder seguir adelante en la institución de Chivas”, comentó Castañeda.

Por otro lado, el cachanilla que actualmente juega en la posición de extremo izquierdo, destacó que el 2022 fue un año llenó de éxitos.Finalmente, Castañeda resaltó que el objetivo para él y su equipo es claro para el Clausura 2023.