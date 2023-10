Ya no debe haber complicación en Ley de Armas: Molina

Mexicali, B.C.- La reforma que permite la portación de armas a policías fuera de su horario laboral ya no debe tener complicaciones para llevarse a cabo, tras la negativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), según dio a conocer el diputado Juan Manuel Molina.

Después de que el titular de la SSC, Tizoc Aguilar, manifestara su oposición a la reforma que se aprobó en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, la cual permite a los elementos policiales portar su arma de cargo.

"En la ley federal, no se establecen horarios en ningún artículo, tal vez en la licencia se establece esto, pero en ningún acuerdo, decreto o reglamento puede ir más allá de la ley, ni la ley de la constitución", expresó el diputado.

El legislador considera que el tema ya no debe ser complicado, ya que fue aprobado por el Congreso del Estado y publicado por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación.

"Al no haber sido vetado por el Poder Ejecutivo, me queda claro que la gobernadora y todo su equipo de la Consejería Jurídica concordaron en que la reforma fue bien hecha, y no es el único estado, ya que hay otros tres con una reforma similar".