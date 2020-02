Vivirá su sueño en nueva novela

Ser parte de la nueva telenovela de comedia junto a Adrián Uribe, le cae como anillo al dedo a la actriz Estefanía Hinojosa, quien será la pareja de uno de los personajes que interpretará el comediante en la historia.

"Como tú no hay dos" es la nueva apuesta de comedia de Televisa, por lo que formar parte de este proyecto se convirtió en un sueño hecho realidad. Así lo expresó la actriz vía telefónica para este diario, quien habló sobre "Fabiana", su personaje en la historia.

“Justo cae en mis manos esta historia que es una historia muy romántica, que está llena de muchos enredos, pero que también tiene un contenido familiar, tiene varios mensajes y para mi esto ha sido un regalo”, declaró la actriz.

‘Fabiana’, es una mujer que muy soñadora, sensible, guerrera, que no se deja vencer por las cosas que la vida le pone en enfrente, características que la harán compatible con la audiencia.

“Ella siempre en lugar de irse hacía abajo, siempre decide salir adelante, no importa que tan difícil sea, ella siempre ve hacía el norte. “Si yo me la encontrara en la vida sería mi amiga, entonces tiene ciertos valores que yo comparto y ciertos sentimientos que a mi me parecen admirables, que realmente encontrar personas buenas en la vida es algo muy bonito”, dijo Estefanía.

Finalmente, expresó que personificar a ‘Fabiana’, la llevó a verse reflejada en los valores que este papel ofrecerá en pantalla.

“Me veo reflejada en sus metas, que nunca se dejó vencer, siempre estuvo ahí como insistente, para que algo suceda de pronto a veces te dan ganas de tirar la toalla en la vida” La novela donde Adrián Uribe interpretará a dos gemelos que al nacer fueron separados, viviendo uno en la riqueza y otro con carencias, pero por azares del destino cambian sus papeles.

‘Como tu no hay dos’ se estrena el próximo lunes 24 de febrero de este año, a partir de las 20:30 horas por Las Estrellas.