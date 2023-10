Viven la internacionalización alumnos de Cetys Universidad a través del “Global Experience 2023”

La internacionalización en CETYS es parte del ADN Institucional, muestra de ello es que el 70 % de los egresados de licenciatura vivieron algún tipo de experiencia de internacionalización, como el intercambio, doble grado, estancias cortas o E-Mobility.

Estas y otras experiencias fueron relatadas en el conversatorio estudiantil “Global Experience 2023” un evento que fue llevado a cabo en los campus Mexicali, Tijuana y Ensenada, en el marco del 62 Aniversario de CETYS.

Entre las experiencias comentadas por el estudiantado en cada uno de los campus, se resaltaron los siguientes:

“Mi experiencia de intercambio en Italia fue una aventura inolvidable que enriqueció mi vida de muchas maneras en diversas áreas. La inmersión en la cultura italiana me permitió apreciar la diversidad y el mundo de una manera completamente nueva. Además, este intercambio impulsó mi crecimiento personal y profesional, brindándome habilidades y perspectivas que estoy segura serán invaluables en mi futuro. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad que dejó una huella e impacto positivo en mí” externó Mia Dipp, estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales en el Campus Mexicali.

Para Luis Vilchis, de la Licenciatura en Psicología Clínica en Campus Tijuana, la idea de irse de intercambio era muy vaga, porque sabía que necesitaba apoyo económico, hasta que encontró una convocatoria para la Beca Juan Ignacio Guajardo Romero, la cual le permitió vivir una experiencia internacional en la Universidad de Salamanca en España.

“Un día solamente abrí mi correo, encontré la Beca Juan Ignacio Guajardo Romero y allí fue que supe que tenía la gran oportunidad de vivir esta experiencia. El haber pasado por este intercambio me abrió el panorama en muchos aspectos y cambió totalmente el rumbo que quiero para profesionalizarme, porque encontré nuevas capacidades que no sabía que tenía”.

De igual manera, en Campus Tijuana, Corporación Del Fuerte ha entregado una contribución anual de 75 mil dólares para impulsar la internacionalización y las iniciativas de sustentabilidad. El CEO de la empresa, Ing. Rodolfo Márquez, entregó esta contribución durante el Foro Estudiantil CETYS Global Experience en el Campus Tijuana.

En el caso Paula Flores Bucio, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Industrial en CETYS Universidad Campus Internacional Ensenada, quien tuvo un intercambio internacional con University of Applied Sciences Nysa, en Polonia, contó que además de realizar sus prácticas profesionales en la oficina de relaciones internacionales, vivir esta experiencia internacional la enriqueció profesional y personalmente.

“Esta experiencia me ha permitido desarrollar muchas habilidades, por ejemplo, me ha ayudado a tener más seguridad en mí misma; por otro lado, haber realizado las prácticas abona mucho a mi proyecto de vida profesional porque me permitió desenvolverme en un ambiente laboral internacional. En general es una experiencia que recordaré toda mi vida”.

Con una participación en más de 30 países en las regiones de Norteamérica, Europa, Asia, Centroamérica y Oceanía, los estudiantes de CETYS fortalecen su educación integral gracias al intercambio cultural que permiten las experiencias de internacionalización. De igual manera, los docentes de CETYS viven la experiencia global en seminarios, congresos, webinars, cátedras, entre otras modalidades.

Te invitamos a ver el siguiente video y que conozcas en datos lo que fue el Global Experience 2023: https://bit.ly/CETYSGE2023