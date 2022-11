Visitan mexicalenses a sus seres queridos en este Día de Muertos

Cientos de personas se dieron cita en los panteones de Mexicali para recordar a sus difuntos y pasar un rato con ellos en este Día de Muertos.

Desde las primeras horas de la mañana las personas acudieron al Panteón Municipal Pioneros acompañados de flores, comida, sillas, mesas y todo lo necesario para pasar un rato con sus seres fallecidos.

La mayoría de las tumbas tenían su tradicional ramo de cempasúchil, en algunas otras había retratos y comida para los difuntos.

En algunas otras había familias encendiendo sus veladoras, poniendo flores y entre lágrimas platicaban algunas cosas de sus fallecidos a los que extrañan.

Algunos llevaron banda para cantarle sus canciones favoritas a quienes ya no están con ellos y así hacerles saber que siempre estarán en su corazón y que no hay un solo día que no se acuerden de ellos.

Foto: Javier Gallegos

Socorro Gaxiola junto con sus seis hermanas acudieron a visitar a su madre, entre risas y lágrimas pasaron un rato con ella, llevándole flores y mostrándole cuánto la aman.

Con voz quebrada cuenta que hace 5 años la perdieron, pero no hay un solo día en que no esté presente en sus pensamientos, sin embargo les da felicidad saber que está junto a su padre quien también está en el cielo.

“Recuerdo todo, era una mujer muy cariñosa, una madre muy súper con nosotros, gracias a dios ella nos dio lo que pudo, nunca nos faltó nada; si estuviera aquí conmigo sería la hija más dichosa”, comentó Socorro.

Entre todas las hermanas le hicieron saber a su difunta madre que la aman, por eso le llevaron flores y le pusieron su música favorita ya que ella era una señora alegre, amorosa y bailadora.

Alma García y Guadalupe González son dos mujeres que todos los años se dan cita en este día tan especial para visitar a sus familiares.

Entre lágrimas Guadalupe González recuerda que desde pequeña acompañaba a su madre al panteón para arreglar las tumbas de sus hermanos, de sus abuelos, por lo que se convirtió en una tradición para ellos.

Foto: Javier Gallegos

“Si la tuviera aquí le diría que la quería mucho y que no la olvidamos, ni a ella ni a mi familia; recuerdo todo de ella mijo, de una madre todo se recuerda”, comentó Guadalupe González.

Con profundo dolor Guadalupe cuenta que el pasar tiempo con ella era lo más importante, pero jamás la olvidará y le da felicidad compartir con ella estos pequeños ratos.

Ellas al igual que cientos de personas se dieron cita hoy para visitar a sus difuntos y recordarles que no hay un solo día en que no piensen en ellos.